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Готуємося до спеки: прогноз погоди на 31 липня в Харкові та області

Погода 20:08   30.07.2026
Оксана Горун
Готуємося до спеки: прогноз погоди на 31 липня в Харкові та області

“Сезон дощів” у Харкові добігає кінця. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує погоду без істотних опадів та підвищення температури.

У Харкові 30 липня буде вночі 14 – 16° тепла, вдень 27 – 29°. В області очікують уночі 12 – 17°, вдень 25 – 30°. Без істотних опадів, але з відчутним вітром – 7 – 12 м/с.

З 1 серпня, за прогнозом, денна температура повітря впевнено перетне позначку 30° і продовжить підвищуватися. Наступного тижня очікують до +37°.

До спеки вже почали готуватися українські енергетики. Вони відкоригували графіки ремонтів, щоб запустити якнайбільше генерації – і уникнути відключень у момент, коли всі дружно увімкнуть кондиціонери. Утім, міністр енергетики Денис Шмигаль не виключив, що графіки все ж таки доведеться застосовувати. Заощаджувати електрику в спеку просять з 16:00 до 23:00.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 20:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Сезон дощів” у Харкові добігає кінця. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує погоду без істотних опадів та підвищення температури".