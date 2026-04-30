Сьогодні 30 квітня 2026: яке свято та день в історії

30 квітня – День прикордонника України. Цього дня в 311 році вийшов едикт Галерія, яким християнам дозволили сповідувати свою релігію в Римській імперії. У 1789 році дав президентську присягу перший президент США Джордж Вашингтон. У 1878-му Луї Пастер виступив із доповіддю в паризькій Академії природничих наук, заклавши основи асептики. У 1901-му в цей день народився Семен Кузнець – Нобелівський лауреат, який навчався в Харкові. У 1945-му наклали на себе руки Гітлер і Єва Браун. У 1986-му радянська преса вперше повідомила про катастрофу на ЧАЕС. У 2018-му в Україні замість АТО ввели режим ООС. У 2023-му в Харкові відкрили для відвідувачів зоопарк, закритий до того через вторгнення РФ.

Свята та пам’ятні дати 30 квітня

30 квітня – День прикордонника України.

У світі – Всесвітній день мобільності та доступності.

Також відзначають: Міжнародний день джазу, День зачіски, Міжнародний день свічкаря.

30 квітня в історії

30 квітня 311 року вийшов Сердикійський едикт – також відомий як едикт Галерія про віротерпимість. Хоча в історії цей едикт найчастіше пов’язують лише з одним із римських імператорів, виданий він був від імені офіційних керівників римської тетрархії. Цей документ мав дійсно цивілізаційне значення. Він публічно надав християнам право сповідувати свою релігію в Римській імперії – після століть гонінь. Хоча це було зроблено в дуже цікавій формі. Імператор не визнавав існування християнського Бога.

Наприклад, був у едикті такий епізод: “Зрештою, коли наш закон був оприлюднений таким чином, що вони повинні дотримуватися античних установ, багато хто був пригнічений страхом небезпеки, багато хто навіть загинув. І все ж, оскільки більшість із них наполягала на своєму, і ми бачили, що вони не виявляли належної шани та побожності, ані не поклонялися власному Богу, тому ми, з огляду на нашу найм’якшу милість і постійну звичку, за якою ми звикли надавати поблажливість усім, вирішили, що повинні якомога швидше надати поблажливість і їм, щоб вони знову стали християнами та могли проводити свої збори, за умови, що вони не роблять нічого, що суперечить доброму порядку. Але ми повідомимо магістратам в іншому листі, що їм слід робити. Тому, заради цього нашого потурання, вони повинні молитися своєму Богу за нашу безпеку, за безпеку республіки та за свою власну, щоб республіка могла залишатися неушкодженою з усіх боків, і щоб вони могли безпечно жити у своїх домівках”.

Це був перший державний крок до легалізації християнства – за два роки до виходу Міланського едикту, який закріпив і розширив права цієї релігії.

30 квітня 1789 року перший президент США Джордж Вашингтон дав президентську присягу на Біблії. Вашингтон став єдиним президентом в історії Штатів, якого обрали одноголосно. Докладніше.

30 квітня 1877 року французький поет та винахідник Шарль Кро передав Академії наук опис “палефона” – першого апарата для запису та відтворення мови. Докладніше.

30 квітня 1878 року французький мікробіолог Луї Пастер виступив зі своєю знаменитою доповіддю в паризькій Академії природничих наук, заклавши основи асептики. Докладніше.

30 квітня 1901 року народився Семен Кузнець (Саймон Сміт) – лауреат Нобелівської премії, життя якого пов’язане з Харковом. Докладніше.

30 квітня 1945 року вчинили подвійне самогубство німецький фюрер Адольф Гітлер та його на той момент уже дружина Єва Браун. Докладніше.

<br />

30 квітня 1975 року відбулося падіння Сайгона, яке завершило В’єтнамську війну. Докладніше.

30 квітня 1986 року радянська преса вперше повідомила про катастрофу на ЧАЕС. Невеликий матеріал з’явився на сторінках видання “Правда”. Докладніше.

30 квітня 2018 року о 14:00 в Україні згідно з рішенням РНБО та указом президента розпочалася Операція Об’єднаних сил. Докладніше.

30 квітня 2023 року в Харкові майже через рік після початку російського вторгнення знову запрацював для відвідувачів міський зоопарк.

Церковне свято 30 квітня

30 квітня – вшановують пам’ять апостола Якова Зеведєєва. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці пішов дощ, то день буде ясним.

Якщо біля вишні літають бджоли, то буде багато ягід.

Якщо бджоли літають великими зграями – меду буде мало, а якщо літають поодинці – буде хороший врожай меду.

Що не можна робити 30 квітня

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна згадувати старі образи.