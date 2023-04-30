Сьогодні 30 квітня: яке свято та день в історії

30 квітня – День прикордонника України. Цього дня 1789 року дав президентську клятву перший президент США Джордж Вашингтон. 1901 року цього дня народився Семен Кузнець – Нобелівський лауреат, який навчався в Харкові. 1945-го наклали на себе руки Гітлер і Єва Браун. 2018-го в Україні замість АТО ввели режим ООС.

Свята та пам’ятні дати 30 квітня

30 квітня – День прикордонника України.

У світі – Всесвітній день мобільності та доступності.

Під егідою ООН проходять: Міжнародний день джазу та День зачіски.

30 квітня в історії

30 квітня 1789 року перший президент США Джордж Вашингтон дав президентську клятву на Біблії. Вашингтон став єдиним президентом в історії Штатів, обраним одноголосно.

Вашингтон – професійний військовий. Він пішов у відставку в 1752 році в чині полковника, одружився і став одним із найбагатших плантаторів Віргінії. Але вже з перших зіткнень війни за незалежність США повернувся до армії. Вашингтона одноголосно обрали головнокомандувачем Континентальної армії. У цьому званні він пройшов усю війну та здобув перемогу в ній. А після укладання Паризького мирного договору в листопаді 1783 року склав повноваження. 1787-го саме Вашингтон головував на Конституційному з’їзді, під час якого затвердили Конституцію США. Після ратифікації всіма штатами Конституції розпочалася підготовка до виборів президента. Згодом вперше було скликано колегію виборців. 4 лютого усі 69 виборців віддали голоси Вашингтону. 1789 року його переобрали на другий термін. Балотуватися втретє Вашингтон відмовився. Залишивши посаду президента, він жив у своїй садибі Маунт-Вернон. Під час загострення відносин із Францією влітку 1798-го 66-річного Вашингтона призначили головнокомандувачем армією у званні генерал-лейтенанта. Помер перший президент США у 1799 році.

30 квітня 1877 року французький поет і винахідник Шарль Кро передав Академії наук опис “палефону” – першого апарату для запису та відтворення мови. Кро зробив лише теоретичні викладки, практично цей пристрій він не виготовив. Але виготовив Томас Едісон – 21 листопада того ж року він оголосив про винахід першого фонографа – приладу для запису та відтворення звуку. Винахідник продемонстрував цей пристрій 29 листопада, а 19 лютого 1878 року запатентував у США.

30 квітня 1901 року народився Семен Кузнець (Саймон Сміт) – лауреат Нобелівської премії, чиє життя пов’язане з Харковом.

У Харкові Кузнець здобував освіту. Сюди його родина переїхала у 1915 році – вони були біженцями, рятувалися із Рівного, подалі від фронтів Першої світової війни. На початку родина Кузнеців жила з іншими біженцями у будівлі театру-цирку “Муссурі”. Семен навчався в Харкові у 2-му реальному училищі, а потім – у Харківському комерційному інституті. Через події Громадянської війни повністю пройти курс навчання Кузнець не зміг – прослухав лише перший та частково другий курс. Надалі колеги економіста у США зазначали, що в Харкові він отримав глибокі знання у галузі статистичних та емпіричних методів.

Якийсь час після захоплення Харкова більшовиками Кузнець працював на нову владу – у статистичному відділі Центральної ради профспілок України, очолював відділ статистики праці ради профспілок. У 1922 році сім’я Кузнеців скористалася можливістю, яку надавав Ризький мирний договір біженцям Першої світової війни, та поїхала з СРСР. Спочатку вони перебралися до Варшави, а згодом – до США. Там Кузнець прославився як вчений-економіст, і як викладач. Він спеціалізувався на макроекономіці. Саме Кузнець згенерував формулу та систему виміру національного економічного доходу ВВП. 1971 року він став лауреатом Нобелівської премії з економіки. Був професором Гарвардського університету та викладав у низці провідних вишів США. На честь Кузнеця в Харкові названо вулицю, також його ім’я носить Харківський національний економічний університет.

30 квітня 1945 року вчинили подвійне самогубство німецький фюрер Адольф Гітлер та його на той момент уже дружина Єва Браун.

Навколо обставин та нюансів цього самогубства існує безліч суперечок. Оскільки тіла Гітлера та Браун спалили, відновити причини смерті за допомогою експертизи було неможливо. Однак є велика кількість показань свідків. На їх основі зараз основною вважають таку версію подій. Напередодні самогубства фюрер до пізньої ночі приймав доповідь фельдмаршала Кейтеля, який повідомляв, що війська вже оточені чи захищаються. Вранці, коли бої вже йшли менш ніж за пів кілометра від його бункера, Гітлер ще радився з командиром берлінського укріпрайону генералом Вейдлінгом. Той прогнозував, що надвечір захисники Берліна витратять останні боєприпаси. Після цього Гітлер поснідав, а далі вони з Євою Браун попрощалися з персоналом бункера, офіцерами, секретарями, Геббельсом та Борманом. І близько 14:30 вони пішли до кабінету Гітлера.

Через деякий час після цього камердинер Гітлера Хайнц Лінге увійшов у передню та виявив, що двері замкнені, а в приміщенні стоїть запах пороху. Тоді Лінге покликав Бормана, і вони разом зайшли до кабінету. Гітлер та Єва Браун сиділи на дивані. У фюрера текла кров зі скроні. Він застрелився з власного пістолета Walther PPK калібру 7.65. Зброя лежала біля його ніг. На тілі Єви Браун пошкоджень не було – вона померла від отруєння ціаністим калієм. Є версія, що Гітлер теж прийняв отруту і після цього ще й вистрілив у себе. Після огляду тіл наближені Гітлера загорнули його у половичок і винесли разом із тілом Браун у сад рейхсканцелярії. А там облили паливом та підпалили.

30 квітня 1986 року радянська преса вперше повідомила про катастрофу на ЧАЕС. Невеликий матеріал з’явився на сторінках видання “Правда”. Але правди в ньому було небагато. Зокрема, пропагандисти повідомили, що реактор станції “пошкоджений”, а також стався “деякий витік” радіоактивних речовин. Але при цьому в матеріалі заявили, що радіаційна ситуація на станції та прилеглій території стабілізована. За офіційною версією, на той момент загинуло двоє людей. Також пропагандисти повідомили про роботу урядової комісії під керівництвом заступника голови Радміну СРСР Бориса Щербини.

30 квітня 2018 року о 14:00 в Україні згідно з рішенням РНБО та указом Президента розпочалася Операція Об’єднаних сил. Цей формат війни на Донбасі змінив режим Антитерористичної операції, що діяв із 2014 року. Принципова відмінність полягала в тому, що командування військами та силовими структурами, що воювали на Донбасі, перейшло від СБУ до Генерального штабу ЗСУ. Також запровадили посаду Командувача об’єднаних сил (першим командувачем став генерал Сергій Наєв). Також з’явилися поняття “райони бойових дій” та “зони безпеки”.

Церковне свято 30 квітня

Святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи та Марії, Сусанни та інших. Святі жінки-мироносиці — це жінки, які супроводжували Ісуса Христа в його подорожах і служили йому, піклуючись про нічліг, їжу та пиття. Саме вони після похорону Христа пішли до його гробу, щоб намастити тіло Ісуса миром (саме тому «мироносиці»). Проте коли вони прийшли, побачили, що гроб відкритий, а тіла в ньому немає. Вони стали першими свідками воскресіння Христа. Він являвся жінкам-мироносицям двічі – спочатку Марії Магдалині, а далі – їй та Марії Якововій, із якою Магдалина йшла до учнів Христа повідомити радісну звістку про його воскресіння. Учні не повірили жінкам. Проте згодом Ісус окремо явився Петрові.

Народні прикмети

Якщо кульбаби вже цвітуть, то літо буде коротким.

Якщо бджоли літають, то врожай буде хорошим.

Що не можна робити 30 квітня

Не можна турбувати бджіл.

Не можна пекти хліб або будь-яку випічку.