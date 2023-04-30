Сегодня 30 апреля: какой праздник и день в истории

30 апреля — День пограничника Украины. В этот день в 1789 году дал президентскую клятву первый президент США Джордж Вашингтон. В 1901 году в этот день родился Семен Кузнец – Нобелевский лауреат, который учился в Харькове. В 1945-м покончили с собой Гитлер и Ева Браун. В 2018-м в Украине вместо АТО ввели режим ООС.

Праздники и памятные даты 30 апреля

30 апреля – День пограничника Украины.

В мире – Всемирный день мобильности и доступности.

Под эгидой ООН проходят: Международный день джаза и День прически.

30 апреля в истории

30 апреля 1789 года первый президент США Джордж Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Вашингтон стал единственным президентом в истории Штатов, избранным единогласно.

Вашингтон – профессиональный военный. Он ушел в отставку в 1752 году в чине полковника, женился и стал одним из богатейших плантаторов Виргинии. Но уже с первых столкновений войны за независимость США вернулся в армию. Вашингтона единогласно избрали главнокомандующим Континентальной армией. В этом звании он прошел всю войну и одержал победу в ней. А после заключения Парижского мирного договора в ноябре 1783 года сложил полномочия. В 1787-м именно Вашингтон председательствовал на Конституционном съезде, во время которого утвердили Конституцию США. После ратификации всеми штатами Конституции началась подготовка к выборам президента. Впоследствии впервые была созвана коллегия выборщиков. 4 февраля все 69 выборщиков отдали голоса Вашингтону. В 1789 году его переизбрали на второй срок. Баллотироваться в третий раз Вашингтон отказался. Покинув пост президента, он жил в своей усадьбе Маунт-Вернон. Во время обострения отношений с Францией летом 1798 года 66-летнего Вашингтона назначили главнокомандующим армией в звании генерал-лейтенанта. Умер первый президент США в 1799 году.

30 апреля 1877 года французский поэт и изобретатель Шарль Кро передал Академии наук описание «палефона» – первого аппарата для записи и воспроизведения речи. Кро сделал только теоретические выкладки, на практике это устройство он так и не изготовил. Но изготовил Томас Эдисон – 21 ноября того же года он объявил об изобретении первого фонографа – прибора для записи и воспроизведения звука. Изобретатель продемонстрировал это устройство 29 ноября, а 19 февраля 1878-го запатентовал в США.

30 апреля 1901 года родился Семен Кузнец (Саймон Смит) – лауреат Нобелевской премии, чья жизнь связана с Харьковом.

В Харькове Кузнец получал образование. Сюда его семья переехала в 1915 году – они были беженцами, спасались из Ровно, подальше от фронтов Первой мировой войны. В начале семья Кузнецов жила с другими беженцами в здании театра-цирка «Муссури». Семен учился в Харькове во 2-м реальном училище, а затем – в Харьковском коммерческом институте. Из-за событий Гражданской войны полностью пройти курс обучения Кузнец не смог – прослушал только первый и частично второй курс. В дальнейшем коллеги экономиста в США отмечали, что в Харькове он получил глубокие знания в области статистических и эмпирических методов.

Некоторое время после захвата Харькова большевиками Кузнец работал на новую власть – в статистическом отделе Центрального совета профсоюзов Украины, возглавлял отдел статистики труда совета профсоюзов. В 1922 году семья Кузнецов воспользовалась возможностью, которую предоставлял Рижский мирный договор беженцам Первой мировой войны, и уехала из СССР. Сначала они перебрались в Варшаву, а впоследствии – в США. Там Кузнец прославился и как ученый-экономист, и как преподаватель. Он специализировался на макроэкономике. Именно Кузнец сгенерировал формулу и систему измерения национального экономического дохода ВВП. В 1971 году он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. Являлся профессором Гарвардского университета и преподавал в ряде ведущих вузов США. В честь Кузнеца в Харькове названа улица, его имя носит Харьковский национальный экономический университет.

30 апреля 1945 года совершили двойное самоубийство немецкий фюрер Адольф Гитлер и его на тот момент уже жена Ева Браун.

Вокруг обстоятельств и нюансов этого самоубийства существует множество споров. Поскольку тела Гитлера и Браун сожгли, восстановить причины смерти с помощью экспертизы не представлялось возможным. Однако есть большое количество свидетельских показаний. На их основе сейчас основной считают такую версию событий. Накануне самоубийства фюрер до поздней ночи принимал доклад фельдмаршала Кейтеля, который сообщал, что войска уже окружены или защищаются. Утром, когда бои уже шли менее, чем в полукилометре от его бункера, Гитлер еще совещался с командиром берлинского укрепрайона генералом Вейдлингом. Тот прогнозировал, что к вечеру защитники Берлина истратят последние боеприпасы. После этого Гитлер позавтракал, а дальше они с Евой Браун попрощались с персоналом бункера, офицерами, секретарями, Геббельсом и Борманом. И около 14:30 они пошли в кабинет Гитлера. Через некоторое время после этого камердинер Гитлера Хайнц Линге вошел в переднюю и обнаружил, что дверь заперта, а в помещении стоит запах пороха. Тогда Линге позвал Бормана, и они вместе зашли в кабинет. Гитлер и Ева Браун сидели на диване. У фюрера текла кровь из виска. Он застрелился из личного пистолета Walther PPK калибра 7.65. Оружие лежало у его ног. На теле Евы Браун повреждений не было – она скончалась от отравления цианистым калием. Есть версия, что Гитлер тоже принял яд и после этого еще и выстрелил в себя. После осмотра тел приближенные Гитлера завернули его в половик и вынесли вместе с телом Браун в сад рейхсканцелярии. А там облили топливом и подожгли.

30 апреля 1986 года советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. Небольшой материал появился на страницах издания «Правда». Но правды в нем было немного. В частности, пропагандисты сообщили, что реактор станции «поврежден», а также произошла «некоторая утечка» радиоактивных веществ. Но при этом в материале заявили, что радиационная обстановка на станции и прилегающей территории стабилизована. По официальной версии, на тот момент погибли два человека. Также пропагандисты сообщили о работе правительственной комиссии под руководством заместителя председателя Совмина СССР Бориса Щербины.

30 апреля 2018 года в 14:00 в Украине согласно решению СНБО и указу Президента началась Операция Объединенных сил. Этот формат войны на Донбассе изменил действующий с 2014 года режим Антитеррористической операции. Принципиальное отличие заключалось в том, что командование войсками и силовыми структурами, воевавшими на Донбассе, перешло от СБУ к Генеральному штабу ВСУ. Также ввели пост Командующего объединенных сил (первым командующим стал генерал Сергей Наев). Также появились понятия «районы боевых действий» и «зоны безопасности».

Церковный праздник 30 апреля

30 апреля христиане чтут память святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Святые жены-мироносицы – это женщины, которые сопровождали Иисуса Христа в его путешествиях и служили ему, заботясь о ночлеге, еде и питье. Именно они после похорон Христа пошли к его гробу, чтобы смазать тело Иисуса миром (именно поэтому «мироносицы»). Однако когда они пришли, увидели, что гроб открыт, а тела в нем нет. Эти женщины стали первыми свидетельницами воскресения Христа. Он являлся им дважды – сначала Марии Магдалине, а затем – ей и Марии Якововой, с которой Магдалина шла к ученикам Христа сообщить радостное известие о его воскресении. Ученики не поверили женщинам. Однако впоследствии Иисус отдельно явился Петру.

Народные приметы

Если одуванчики уже цветут, то лето будет коротким.

Если пчелы летают, урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя беспокоить пчел.

Нельзя печь хлеб или любую выпечку.