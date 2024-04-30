Сьогодні 30 квітня: яке свято та день в історії

30 квітня – День прикордонника України. Цього дня 1789 року дав президентську присягу перший президент США Джордж Вашингтон. У 1878-му Луї Пастер виступив із доповіддю в паризькій Академії природничих наук, заклавши основи асептики. У 1901-му в цей день народився Семен Кузнець – Нобелівський лауреат, який навчався в Харкові. У 1945-му наклали на себе руки Гітлер і Єва Браун. У 1986-му радянська преса вперше повідомила про катастрофу на ЧАЕС. У 2018-му в Україні замість АТО ввели режим ООС. У 2023-му в Харкові відкрили для відвідувачів зоопарк, закритий до того через вторгнення РФ.

Свята та пам’ятні дати 30 квітня

30 квітня – День прикордонника України.

У світі – Всесвітній день мобільності та доступності.

Також відзначають: Міжнародний день джазу, День зачіски, Міжнародний день свічника.

30 квітня в історії

30 квітня 1789 року перший президент США Джордж Вашингтон дав президентську присягу на Біблії. Вашингтон став єдиним президентом в історії Штатів, якого обрали одноголосно. Детальніше.

30 квітня 1877 року французький поет та винахідник Шарль Кро передав Академії наук опис “палефона” – першого апарата для запису та відтворення мови. Детальніше.

30 квітня 1878 року французький мікробіолог Луї Пастер виступив зі своєю знаменитою доповіддю в паризькій Академії природничих наук, заклавши основи асептики.

“Якби я мав честь бути хірургом, оскільки я був би сповнений знання про небезпеку впливу мікробів, які поширюються на поверхні всіх предметів, особливо в лікарнях, я не тільки користувався б лише ретельно очищеними інструментами, але, ретельно вимивши руки, піддавав їх швидкому спалюванню (…). Я б використовував лише ворс, бинти та губки, які раніше були піддані температурі повітря від 130 до 150°C, я б використовував лише воду, нагріту до температури від 100 до 120°C”, – зокрема казав Пастер у цій промові.

До неї вчений йшов не одне десятиліття. Адже він дійсно не був хірургом і взагалі медиком. Він був хіміком. Але відкриття Пастера вплинули на різні сфери життя.

“Його величезну спадщину можна побачити навіть у наших домівках, у “пастеризованих” продуктах, що отримані завдяки одному з його відкриттів. І саме Пастер заклав наукові основи принципів гігієни, які набули такого значення під час пандемії. Сам Луї Пастер завжди уникав рукостискань, і якщо робив виняток, то негайно мив руки. Водночас Пастер відомий своєю вакциною проти сказу, яка принесла йому титул “благодійника людства”, – пишуть про вченого на сайті Інституту Пастера.

Його шлях до відкриття мікробів та їхнього впливу на поширення захворювань розпочався з досліджень ферментації. У 1857 році хімік заявив, що “бродіння, не бувши неживим явищем, є живим процесом”. Далі більше – він довів, що спиртове бродіння відрізняється, наприклад, від молочнокислого, що призвело до революції в харчовій промисловості. Адже тепер виробляти вино та сир можна було не “за бабусиними рецептами”, а використовуючи відібрані штами дріжджів та інших мікроорганізмів – з гарантованим результатом їх застосування.

Щодо наслідків відкриттів Пастера для розвитку медицини, то тут важливим є внесок британського хірурга Джозефа Лістера. Саме він, прочитавши роботи Пастера про бродіння, дійшов висновку, що й післяопераційні інфекції, які тоді називалися одним словом “гниття”, викликали мікроскопічні організми. Від таких інфекцій у хірургічних відділеннях у ХІХ столітті ставалося чотири з кожних п’яти смертей. Лістер першим вирішив промивати рани своїх хірургічних пацієнтів карболовою кислотою та опублікував свій метод у 1867 році, посилаючись на роботи Пастера.

А сам Пастер пішов далі. Саме він запровадив гігієнічну процедуру, яка зараз здається нам невіддільною частиною життя – миття рук. У середині XIX століття Пастер звертався навіть не до простих громадян, а особисто до хірургів із проханням мити руки перед кожною операцією. Також він наголосив на необхідності стерилізувати білизну, перев’язувальний матеріал та інструменти. Надалі він рекомендував ізолювати заразних пацієнтів – одразу при надходженні до лікарні – до окремих “павільйонів”, де знаходяться люди з однаковими симптомами.

30 квітня 1901 року народився Семен Кузнець (Саймон Сміт) – лауреат Нобелівської премії, життя якого пов’язане з Харковом. Детальніше.

30 квітня 1945 року вчинили подвійне самогубство німецький фюрер Адольф Гітлер та його на той момент уже дружина Єва Браун. Детальніше.

30 квітня 1986 року радянська преса вперше повідомила про катастрофу на ЧАЕС. Невеликий матеріал з’явився на сторінках видання “Правда”. Детальніше.

30 квітня 2018 року о 14:00 в Україні згідно з рішенням РНБО та указом президента розпочалася Операція Об’єднаних сил. Детальніше.

30 квітня 2023 року в Харкові майже через рік після початку російського вторгнення знову запрацював для відвідувачів міський зоопарк.

Церковне свято 30 квітня

30 квітня – Великий вівторок. Вшановують пам’ять апостола Якова Зеведєєва. Він – один із 12 апостолів. Був покликаний Ісусом Христом до апостольського служіння разом зі своїм братом апостолом Іоанном Богословом. Святий Яків проповідував в Іспанії та інших країнах, а потім повернувся до Єрусалиму. Юдеї найняли філософа-волхва Гермогена, щоб той спростував у диспуті з апостолом Яковом його докази про Христа як месію. Волхв послав до апостола свого учня Пилипа, але той, поговоривши з Яковом, увірував у Христа. А згодом і сам Гермоген повірив, спалив свої книги чар і прийняв хрещення. Юдеї переконали Ірода Агрипу схопити апостола Якова та засудити його на смерть. Святий Яків спокійно вислухав смертний вирок і продовжував свідчити про Христа. Один із донощиків на апостола, на ім’я Йосія був вражений мужністю святого Якова. Він увірував у істину слів про пришестя Христа-Месії. Коли апостола повели на страту, Йосія впав до його ніг, покаявся у своєму гріху і благав прощення. Апостол обійняв, поцілував його і сказав: “Світ тобі та прощення”. Тоді Йосія сповідав всенародно віру в Христа і був обезголовлений разом зі святим Яковом у 44 році в Єрусалимі.

Народні прикмети

Якщо вранці пішов дощ, то день буде ясним.

Якщо біля вишні літають бджоли, то буде багато ягід.

Якщо бджоли літають великими зграями – меду буде мало, а якщо літають поодинці – буде хороший врожай меду.

Що не можна робити 30 квітня

У Великий вівторок не можна веселитися, відзначати дні народження, вінчатися, святкувати весілля.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна лаятися, сваритися і заздрити.