Сегодня 30 апреля: какой праздник и день в истории

30 апреля – День пограничника Украины. В этот день в 1789 году дал президентскую клятву первый президент США Джордж Вашингтон. У 1878-м Луи Пастер выступил с докладом в парижской Академии естественных наук, заложив основы асептики. В 1901 году в этот день родился Семен Кузнец – Нобелевский лауреат, учившийся в Харькове. В 1945-м покончили с собой Гитлер и Ева Браун. В 1986-м советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. В 2018-м в Украине вместо АТО ввели режим ООС. В 2023-м в Харькове открыли для посетителей зоопарк, закрытый до того из-за вторжения РФ.

Праздники и памятные даты 30 апреля

30 апреля – День пограничника Украины.

В мире — Всемирный день мобильности и доступности.

Также отмечают: Международный день джаза, День прически, Международный день свечника.

30 апреля в истории

30 апреля 1789 года первый президент США Джордж Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Вашингтон стал единственным президентом в истории Штатов, избранным единогласно. Подробнее.

30 апреля 1877 года французский поэт и изобретатель Шарль Кро передал Академии наук описание «палефона» – первого аппарата для записи и воспроизведения речи. Подробнее.

30 апреля 1878 года французский микробиолог Луи Пастер выступил со своим знаменитым докладом в парижской Академии естественных наук, заложив основы асептики.

«Если бы я имел честь быть хирургом, поскольку я был бы полон знания об опасности влияния микробов, которые распространяются на поверхности всех предметов, особенно в больницах, я не только пользовался бы только тщательно очищенными инструментами, но, тщательно вымыв руки, подвергал бы их быстрому сжиганию. (…). Я бы использовал только ворс, бинты и губки, которые раньше были подвергнуты температуре воздуха от 130 до 150°C, я бы использовал только воду, нагретую до температуры от 100 до 120°C», — сказал Пастер в этой речи.

К ней ученый шел не одно десятилетие. Он ведь действительно не был хирургом и вообще медиком. Он был химиком. Но открытия Пастера оказали влияние на самые разные сферы жизни.

«Его огромное наследие можно увидеть даже в наших домах, в «пастеризованных» продуктах, полученных благодаря одному из его открытий. И именно Пастер заложил научные основы принципов гигиены, которые приобрели такое значение во время пандемии. Сам Луи Пастер всегда избегал рукопожатий, и если делал исключение, немедленно мыл руки. В то же время, Пастер известен своей вакциной против бешенства, которая принесла ему титул «благодетеля человечества», — пишут об ученом на сайте Института Пастера.

Его путь к открытию микробов и их влияния на распространение заболеваний начался с исследований ферментации. В 1857 году химик заявил, что «брожение, не являясь безжизненным явлением, является живым процессом». Дальше больше – он доказал, что спиртовое брожение отличается, например, от молочнокислого, что привело к революции в пищевой промышленности. Ведь теперь производить вино и сыр можно было не «по бабушкиным рецептам», а используя отобранные штаммы дрожжей и других микроорганизмов – с гарантированным результатом их применения.

Что касается последствий открытий Пастера для развития медицины, то здесь важен вклад британского хирурга Джозефа Листера. Именно он, прочитав работы Пастера о брожении, пришел к выводу, что и послеоперационные инфекции, называвшиеся тогда одним словом «гниения», вызывали микроскопические организмы. От таких инфекций в хирургических отделениях в XIX веке происходило четыре из каждых пяти смертей. Листер первым решил промывать раны своих хирургических пациентов карболовой кислотой и опубликовал свой метод в 1867 году, ссылаясь на работы Пастера.

А сам Пастер пошел дальше. Именно он ввел гигиеническую процедуру, которая сейчас кажется нам неотъемлемой частью жизни – мытье рук. В середине XIX века Пастер обращался даже не к простым гражданам, а лично к хирургам с просьбой мыть руки перед каждой операцией. Также он отметил необходимость стерилизовать белье, перевязочный материал и инструменты. В дальнейшем он рекомендовал изолировать заразных пациентов – сразу при поступлении в больницу – в отдельные «павильоны», где находятся люди с одинаковыми симптомами.

30 апреля 1901 года родился Семен Кузнец (Саймон Смит) – лауреат Нобелевской премии, чья жизнь связана с Харьковом. Подробнее.

30 апреля 1945 года совершили двойное самоубийство немецкий фюрер Адольф Гитлер и его на тот момент уже жена Ева Браун. Подробнее.

30 апреля 1986 года советская пресса впервые сообщила о катастрофе на ЧАЭС. Небольшой материал появился на страницах издания «Правда». Подробнее.

30 апреля 2018 года в 14:00 в Украине согласно решению СНБО и указу президента началась Операция Объединенных сил. Подробнее.

30 апреля 2023 года в Харькове почти через год после начала российского вторжения вновь заработал для посетителей городской зоопарк.

Церковный праздник 30 апреля

30 апреля – Великий вторник. Чтят память апостола Иакова Зеведеева. Он – один из 12 апостолов. Был призван Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Святой Иаков проповедовал в Испании и других странах, а затем вернулся в Иерусалим. Иудеи наняли философа-волхва Гермогена, чтобы тот опроверг в диспуте с апостолом Иаковом его доказательства о Христе как Мессии. Волхв послал к апостолу своего ученика Филиппа, но тот, поговорив с Иаковом, уверовал в Христа. А потом и сам Гермоген поверил, сжег свои книги чар и принял крещение. Иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и приговорить его к смерти. Святой Иаков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола, по имени Иосия, был поражен мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа-Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия упал к его ногам, покаялся в своем грехе и умолял о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия заявил о своей вере в Христа и был обезглавлен вместе со святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме.

Народные приметы

Если утром пошел дождь, то день будет ясным.

Если у вишни летают пчелы, то будет много ягод.

Если пчелы летают большими стаями – меда будет мало, а если летают поодиночке – будет хороший урожай меда.

Что нельзя делать 30 апреля

В Великий вторник нельзя веселиться, отмечать дни рождения, венчаться, играть свадьбы.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ругаться, ссориться и завидовать.