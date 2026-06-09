Новини Харкова — головне 9 червня: 15 постраждалих, удар по дому, атака БпЛА

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07:30

У Харкові близько першої години ночі 9 червня розпочалася серія вибухів

За даними мера Ігоря Терехова, за ніч було по місту було 11 ударів, ще два безпілотники впали без детонації. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей. Удари прийшлися по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із БпЛА вдарив прямо по багатоповерхівці.

«Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, вибиті вікна у навколишніх будинках. Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 та 9 поверхами. На щастя, він не здетонував. Мешканців було евакуйовано. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна», – зазначив Терехов.

Також начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місцях ударів почалися пожежі, пошкоджені 18 авто. Відомо про 15 постраждалих, серед них – троє дітей, зокрема – однорічний хлопчик. Три жінки госпіталізовані.

Крім того, вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву.

«Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули. Також гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік. У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють всі екстрені служби», – написав Синєгубов.