Тричі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник атакував один раз в бік Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 41 атаку, зазначив Генштаб ЗСУ.

