Тричі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку противник атакував один раз в бік Курилівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 41 атаку, зазначив Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, на Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1. У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування повідомили, що ця міна – різновид боєприпасів який знищується на місці виявлення. Адже, вона має механізм самоліквідації, який може спрацювати будь-якої миті. Як її ліквідували – дивіться тут.
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 16:41;