Тричі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:41   30.04.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник атакував один раз в бік Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 41 атаку, зазначив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, на Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1. У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування повідомили, що ця міна – різновид боєприпасів який знищується на місці виявлення.  Адже, вона має механізм самоліквідації, який може спрацювати будь-якої миті. Як її ліквідували – дивіться тут.

