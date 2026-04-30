Могла спрацювати будь-якої миті: міну ПТМ-1 знищили сапери на Харківщині 📹

На Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1.

У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування повідомили, що ця міна – різновид боєприпасів який знищується на місці виявлення. Адже, вона має механізм самоліквідації, який може спрацювати будь-якої миті.

«Для дистанційної закладки заряду піротехніки застосували БпЛА зі спеціальним механізмом скиду заряду. З безпечної відстані заряд був доставлений до міни та встановлений. Після чого міна була знищена електричним способом підриву», – розповіли у Центрі.

Відео: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 20:40 29 квітня на парковці біля супермаркету АТБ у Шевченківському районі Харкова вибухнув автомобіль. В обласній прокуратурі коментували, що встановлюють обставини. А в ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що постраждав перехожий — чоловік 1988 року народження. У багатоповерхівках поряд вилетіли вікна, розбито скління АТБ. “Частково зруйнований супермаркет, у ньому знаходилися люди. Це був час, коли дуже багато людей заходять, купують продукти”, – сказав на місці мер Ігор Терехов.

Сьогодні, 30 квітня, у Харкові близько 09:20 здетонував невідомий вибуховий предмет біля торгівельного центру, повідомив Центр координації протимінної діяльності. Постраждав чоловік.