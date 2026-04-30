Могла спрацювати будь-якої миті: міну ПТМ-1 знищили сапери на Харківщині 📹

Суспільство 15:29   30.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

На Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1.

У Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування повідомили, що ця міна – різновид боєприпасів який знищується на місці виявлення.  Адже, вона має механізм самоліквідації, який може спрацювати будь-якої миті.

«Для дистанційної закладки заряду піротехніки застосували БпЛА зі спеціальним механізмом скиду заряду. З безпечної відстані заряд був доставлений до міни та встановлений. Після чого міна була знищена електричним способом підриву», – розповіли у Центрі.

Відео: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Відео: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 20:40 29 квітня на парковці біля супермаркету АТБ у Шевченківському районі Харкова вибухнув автомобіль. В обласній прокуратурі коментували, що встановлюють обставини. А в ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що постраждав перехожий — чоловік 1988 року народження. У багатоповерхівках поряд вилетіли вікна, розбито скління АТБ. “Частково зруйнований супермаркет, у ньому знаходилися люди. Це був час, коли дуже багато людей заходять, купують продукти”, – сказав на місці мер Ігор Терехов.

Сьогодні, 30 квітня, у Харкові близько 09:20 здетонував невідомий вибуховий предмет біля торгівельного центру, повідомив Центр координації протимінної діяльності.  Постраждав чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
Могла спрацювати будь-якої миті: міну ПТМ-1 знищили сапери на Харківщині 📹
Могла спрацювати будь-якої миті: міну ПТМ-1 знищили сапери на Харківщині 📹
30.04.2026, 15:29
Вибух авто біля АТБ у Харкові: вранці був ще один вибух, територія огороджена
Вибух авто біля АТБ у Харкові: вранці був ще один вибух, територія огороджена
30.04.2026, 14:01
“Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові
“Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові
30.04.2026, 10:55
Авто енергетиків на Харківщині атакував ворожий БпЛА
Авто енергетиків на Харківщині атакував ворожий БпЛА
30.04.2026, 14:12
Низка крадіжок сталася в одному з районів Харкова: чи затримали підозрюваного
Низка крадіжок сталася в одному з районів Харкова: чи затримали підозрюваного
30.04.2026, 13:45
Біля ТЦ у Харкові здетонувала вибухівка: постраждав чоловік
Біля ТЦ у Харкові здетонувала вибухівка: постраждав чоловік
30.04.2026, 13:41

Новини за темою:

20.04.2026
Мінус дев’ять «молний» на Харківщині: як збивали ворожі БпЛА (відео)
07.04.2026
Пережила дві світові війни: РФ знищила історичну садибу на Харківщині
28.03.2026
Відбувається зачистка Бєлгородської області – заява прикордонників України
05.10.2025
Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України
30.09.2025
Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)


Якщо вам цікава новина: «Могла спрацювати будь-якої миті: міну ПТМ-1 знищили сапери на Харківщині 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 15:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сапери знищили протитранспортну міну ПТМ-1.".