Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України

Фронт 13:09   05.10.2025
Оксана Горун
Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України Скриншот

429-й полк безпілотних систем “Ахіллес”, який “виріс” із харківської 92-ї ОШБр і захищає Харківську область, увійшов до п’ятірки найкращих із понад 400 підрозділів СОУ.

Про це повідомив командир полку Юрій Федоренко.

У вересні 429 полк безпілотних систем “Ахіллес” знищив та уразив 6018 унікальних ворожих цілей, увійшовши у топ-5 серед більш як 400 підрозділів Сил оборони України. Результативність зросла на 23% у порівнянні з серпнем. Зокрема, вдалося збити 251 безпілотник противника, з них – 91 “шахед”/”герберу”, – написав Федоренко.

Також “Ахіллес” вивів з ладу два піхотні батальйони ворога (685 окупантів). Це на 20% більше, ніж у серпні.

“Таки добре поганяли в цьому місяці. Ви бачите, тут буває по-різному. Десь вони автомати викидують, десь інші засоби, десь намагаються заховатися в норку, десь втекти, але не виходить. Майстерність пілотів 429 полку “Ахіллес” знаходиться на космічному рівні. Здоганяємо в кожному можливому місці. І неможливому також. У серпні ми вивели зі строю та ліквідували 550 російських окупантів. А вже у вересні 685, що на 135 тушок більше, ніж в минулому місяці. Це два повнокровні батальйони та ще трішки виведені з ладу”, – констатував командир “Ахіллеса”.

Читайте також: Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку (карта)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України
Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України
05.10.2025, 13:09
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
05.10.2025, 10:49
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
05.10.2025, 12:01
Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025
Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025
05.10.2025, 10:56
У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо
У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо
05.10.2025, 09:48
Новини Харкова – головне 5 жовтня: перемога вчителя, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 5 жовтня: перемога вчителя, атака БпЛА
05.10.2025, 12:35

Новини за темою:

30.09.2025
Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)
25.09.2025
Як захищають Харків: за одну ніч “Ахіллес” збив 14 “шахедів”
25.09.2025
Як росіян засовували в трубу під Куп’янськом, розповів Ахіллес (відео)
13.09.2025
Головні події в Харкові та області 13 вересня: підсумки дня
13.09.2025
Що потрібно викопувати ХОВА, повідомив командир полку “Ахіллес” (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 13:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "429-й полк безпілотних систем “Ахіллес”, який “виріс” із харківської 92-ї ОШБр і захищає Харківську область, увійшов до п’ятірки найкращих із понад 400 підрозділів СОУ".