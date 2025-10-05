Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України

429-й полк безпілотних систем “Ахіллес”, який “виріс” із харківської 92-ї ОШБр і захищає Харківську область, увійшов до п’ятірки найкращих із понад 400 підрозділів СОУ.

Про це повідомив командир полку Юрій Федоренко.

“У вересні 429 полк безпілотних систем “Ахіллес” знищив та уразив 6018 унікальних ворожих цілей, увійшовши у топ-5 серед більш як 400 підрозділів Сил оборони України. Результативність зросла на 23% у порівнянні з серпнем. Зокрема, вдалося збити 251 безпілотник противника, з них – 91 “шахед”/”герберу”, – написав Федоренко.

<br />

Також “Ахіллес” вивів з ладу два піхотні батальйони ворога (685 окупантів). Це на 20% більше, ніж у серпні.

“Таки добре поганяли в цьому місяці. Ви бачите, тут буває по-різному. Десь вони автомати викидують, десь інші засоби, десь намагаються заховатися в норку, десь втекти, але не виходить. Майстерність пілотів 429 полку “Ахіллес” знаходиться на космічному рівні. Здоганяємо в кожному можливому місці. І неможливому також. У серпні ми вивели зі строю та ліквідували 550 російських окупантів. А вже у вересні 685, що на 135 тушок більше, ніж в минулому місяці. Це два повнокровні батальйони та ще трішки виведені з ладу”, – констатував командир “Ахіллеса”.