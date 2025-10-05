Харьковское подразделение вошло в топ-5 лучших в Силах обороны Украины (видео)
429 полк беспилотных систем «Ахиллес», который «вырос» из харьковской 92-й ОШБр и защищает Харьковскую область, вошел в пятерку лучших из более чем 400 подразделений СОУ.
Об этом сообщил командир полка Юрий Федоренко.
«В сентябре 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес» уничтожил и поразил 6018 уникальных враждебных целей, войдя в топ-5 среди более 400 подразделений Сил обороны Украины. Результативность выросла на 23% по сравнению с августом. В частности, удалось сбить 251 беспилотник противника, из них – 91 «Шахед»/»Герберу», — написал Федоренко.
Также «Ахиллес» вывел из строя два пехотных батальона врага (685 оккупантов). Это также на 20% больше, чем в августе.
«Таки хорошо погоняли в этом месяце. Вы видите, здесь бывает по-разному. Где-то они автоматы выбрасывают, где-то другие средства, где-то пытаются спрятаться в норку, где-то убежать, но не получается. Мастерство пилотов 429 полка «Ахиллес» находится на космическом уровне. Догоняем в каждом возможном месте. И невозможному тоже. В августе мы вывели из строя и ликвидировали 550 российских оккупантов. А уже в сентябре 685, что на 135 тушек больше, чем в прошлом месяце. Это два полнокровных батальона и еще немного выведены из строя», — констатировал командир «Ахиллеса».
Читайте также: Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, война, знищили, новости Харькова, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковское подразделение вошло в топ-5 лучших в Силах обороны Украины (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 13:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "429 полк беспилотных систем «Ахиллес», который «вырос» из харьковской 92-й ОШБр и защищает Харьковскую область, вошел в пятерку лучших из более чем 400 подразделений СОУ".