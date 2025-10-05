Live
  • Вс 05.10.2025
Харьковское подразделение вошло в топ-5 лучших в Силах обороны Украины (видео)

Фронт 13:09   05.10.2025
Оксана Горун
429 полк беспилотных систем «Ахиллес», который «вырос» из харьковской 92-й ОШБр и защищает Харьковскую область, вошел в пятерку лучших из более чем 400 подразделений СОУ.

Об этом сообщил командир полка Юрий Федоренко.

«В сентябре 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес» уничтожил и поразил 6018 уникальных враждебных целей, войдя в топ-5 среди более 400 подразделений Сил обороны Украины. Результативность выросла на 23% по сравнению с августом. В частности, удалось сбить 251 беспилотник противника, из них – 91 «Шахед»/»Герберу», — написал Федоренко.

Также «Ахиллес» вывел из строя два пехотных батальона врага (685 оккупантов). Это также на 20% больше, чем в августе.

«Таки хорошо погоняли в этом месяце. Вы видите, здесь бывает по-разному. Где-то они автоматы выбрасывают, где-то другие средства, где-то пытаются спрятаться в норку, где-то убежать, но не получается. Мастерство пилотов 429 полка «Ахиллес» находится на космическом уровне. Догоняем в каждом возможном месте. И невозможному тоже. В августе мы вывели из строя и ликвидировали 550 российских оккупантов. А уже в сентябре 685, что на 135 тушек больше, чем в прошлом месяце. Это два полнокровных батальона и еще немного выведены из строя», — констатировал командир «Ахиллеса».

Читайте также: Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)

Автор: Оксана Горун
