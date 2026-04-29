Как операторы БпЛА ВСУ сорвали наступление россиян на Харьковщине (видео)

Фронт 18:27   29.04.2026
Оксана Якушко
Операторы СБС поразили автомобили россиян в Харьковской и Запорожской областях, сообщили на своем канале в телеграмме представители 429-й отдельной бригады «Ахиллес».

Оккупанты пытаются развивать наступление. Для этого россияне используют малогабаритный транспорт – так они повышают мобильность подразделений и обеспечивают логистику. Все попытки перевезти личный состав «Уралами» и «буханками» сошел на нет – технику россиян нейтрализовали операторы 429-й отдельной бригады «Ахиллес».

Это привело к срыву их наступательных действий на Харьковщине и Запорожье.

