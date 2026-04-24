Средства уже есть на Харьковщине – «Ахиллес» о борьбе с реактивными «Шахедами»

В марте 90% ударных дронов, которые атаковали Украину, сбили перехватчиками. Беда Харьковщины — в близости к РФ. Как защищают небо, в комментарии МГ «Объектив» рассказал командир бригады «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Плечо подлета из российской федерации, понятно, что в Харькове очень короткое. Время обнаружения воздушной цели и время уничтожения требует слаженности действий Сил обороны. В частности, работающих противовоздушных средств и дополнительных технических средств, которые могут развивать высокую скорость – такую, как реактивные «Шахеды». Такие средства в Украине уже есть, и они уже есть и в Харьковской области. Необходимо нарастить количество экипажей, чтобы в полной мере закрыть харьковское и украинское небо», — сказал Федоренко.

Поэтому командир призывает всех оценить свои умения и знания и присоединиться к защите украинского неба, воспользовавшись рекрутинговой программой — в том числе, вступить в бригаду «Ахиллес».

«Если говорить в целом о тенденции. В марте 90% воздушных целей, атаковавших Украину, были сбиты дронами-перехватчиками. Я имею в виду именно их ударные дроны. Это очень большое достижение. Но, тем не менее, мы должны понимать, что, к сожалению, некоторые дроны могут долетать. На некоторые дроны не хватает средств в момент времени. Поэтому, когда раздается воздушная тревога, обязательно необходимо спускаться в безопасное место или укрытие», — предупредил Герой Украины.