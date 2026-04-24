Live

Засоби вже є на Харківщині – “Ахіллес” про боротьбу з реактивними “шахедами”

Оригінально 21:17   24.04.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Засоби вже є на Харківщині – “Ахіллес” про боротьбу з реактивними “шахедами”

У березні 90% ударних дронів, які атакували Україну, збили перехоплювачами. Біда Харківщини – наближеність до РФ. Як захищають небо, в коментарі МГ “Об’єктив” розповів командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко.

“Плече підльоту з російської федерації, зрозуміло, що в Харкові дуже коротке. Час виявлення повітряної цілі та час знищення потребує злагодженості дій Сил оборони. Зокрема, протиповітряних засобів, які працюють, і додаткових технічних засобів, які можуть розвивати високу швидкість – таку, як реактивні “шахеди”. Такі засоби в Україні вже є, і вони є вже і в Харківській області. Необхідно наростити кількість екіпажів, щоб повною мірою закрити харківське небо й українське небо”, — сказав Федоренко.

Тому командир закликає всіх оцінити власні вміння й знання та приєднатися до захисту українського неба, скориставшись рекрутинговою програмою – у тому числі вступити до бригади “Ахіллес”.

Читайте також: Переодягаються в цивільне та тонуть в Осколі: доля “завойовників” Куп’янська

“Якщо казати в цілому про тенденцію. У березні 90% повітряних цілей, які атакували Україну, були збиті дронами-перехоплювачами. Я маю на увазі саме їхні ударні дрони. Це надзвичайно великий здобуток. З усім тим ми маємо розуміти, що, на жаль, деякі дрони можуть долітати. На деякі дрони не вистачає засобів в моменті часу. Тому, коли лунає повітряна тривога, обов’язково необхідно спускатися до безпечного місця чи укриття”, – попередив Герой України.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Гості з міст України неоднозначно сприйняли запрошення до Харкова – Політучий
Гості з міст України неоднозначно сприйняли запрошення до Харкова – Політучий
24.04.2026, 21:41
Переодягаються в цивільне та тонуть в Осколі: доля “завойовників” Куп’янська
Переодягаються в цивільне та тонуть в Осколі: доля “завойовників” Куп’янська
24.04.2026, 20:43
Засоби вже є на Харківщині – “Ахіллес” про боротьбу з реактивними “шахедами”
Засоби вже є на Харківщині – “Ахіллес” про боротьбу з реактивними “шахедами”
24.04.2026, 21:17
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
24.04.2026, 20:10
Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю
Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю
24.04.2026, 19:48
Нагадування про кращі часи в Харкові: стартував KharkivMusicFest (відео)
Нагадування про кращі часи в Харкові: стартував KharkivMusicFest (відео)
24.04.2026, 18:57

Новини за темою:

24.04.2026
Переодягаються в цивільне та тонуть в Осколі: доля “завойовників” Куп’янська
06.03.2026
Дрон змусив здатися в полон чотирьох окупантів на Харківщині (відео)
27.01.2026
Звання «Герой України» присвоїли командиру бригади «Ахіллес» Юрію Федоренку
21.01.2026
Рідкісну ворожу РЕБ уразили на Харківщині (відео)
17.01.2026
Сову врятували воїни “Ахіллеса” – птах заплутався в антидроновій сітці (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні 90% ударних дронів, які атакували Україну, збили перехоплювачами. Як захищають небо, в коментарі МГ “Об’єктив” розповів командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко".