Засоби вже є на Харківщині – “Ахіллес” про боротьбу з реактивними “шахедами”
У березні 90% ударних дронів, які атакували Україну, збили перехоплювачами. Біда Харківщини – наближеність до РФ. Як захищають небо, в коментарі МГ “Об’єктив” розповів командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко.
“Плече підльоту з російської федерації, зрозуміло, що в Харкові дуже коротке. Час виявлення повітряної цілі та час знищення потребує злагодженості дій Сил оборони. Зокрема, протиповітряних засобів, які працюють, і додаткових технічних засобів, які можуть розвивати високу швидкість – таку, як реактивні “шахеди”. Такі засоби в Україні вже є, і вони є вже і в Харківській області. Необхідно наростити кількість екіпажів, щоб повною мірою закрити харківське небо й українське небо”, — сказав Федоренко.
Тому командир закликає всіх оцінити власні вміння й знання та приєднатися до захисту українського неба, скориставшись рекрутинговою програмою – у тому числі вступити до бригади “Ахіллес”.
“Якщо казати в цілому про тенденцію. У березні 90% повітряних цілей, які атакували Україну, були збиті дронами-перехоплювачами. Я маю на увазі саме їхні ударні дрони. Це надзвичайно великий здобуток. З усім тим ми маємо розуміти, що, на жаль, деякі дрони можуть долітати. На деякі дрони не вистачає засобів в моменті часу. Тому, коли лунає повітряна тривога, обов’язково необхідно спускатися до безпечного місця чи укриття”, – попередив Герой України.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 21:17;