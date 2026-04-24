Голод на фронті та наліт на Балаклію – підсумки 24 квітня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 24 квітня.

Соцмережі сколихнули жахливі фото воїнів 14 ОМБр. Захисники на позиціях схуднули до кісток через відсутність постачання їжі та води. Проблему підняла користувачка тредс під ніком “i.petrovna”. У коментарі під її дописом Міністерство оборони повідомило: на ситуацію звернуло увагу командування. Слідом Генштаб ЗСУ заявив про низку кадрових рішень. З посади усунули командира бригади. Понизили командувача 10 АК, до якого входить “чотирнадцятка”. Бригаду очолив полковник Тарас Максімов, корпус – бригадний генерал Артем Богомолов. Генштаб пояснив: через систематичні удари ворога по переправах через Оскіл логістика Сил оборони там суттєво ускладнена. Попри це доведення українських військових до такого стану командування не виправдовує. З’ясувалося, що керівництво бригади приховувало реальний стан справ і втрату низки позицій. Наразі військовим уже доправили вантаж з продовольством. Новопризначений командир Тарас Максімов поспілкувався з ними онлайн. Бійці підтвердили: продуктів вистачає, але ще треба час, аби “відгодуватися”. За сприятливих умов їм обіцяють провести ротацію.

Наліт дронів на Балаклію стався сьогодні вранці. Безпілотники поцілили по центральній частині міста, повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Протягом кількох годин було чотири влучання. Одне з них – у приватний будинок. Загинули двоє людей: жінка 60 років і чоловік. Поранені двоє комунальників, відзначили в обласній прокуратурі.

Наругу над місцем поховання виявили вранці комунальники, повідомила пресслужба міської ради. На місце викликали поліцію, злочинців встановлюють.

Понад 40% проб не відповідали вимогам, заявили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці мають претензії до жорсткості, каламутності та кольору води, а також – вмісту в ній нітратів і заліза. Ще майже 20% проб не відповідали нормативам за мікробіологічними показниками. Такі відхилення виявили у воді в Саржиному Яру та на Петренках, а також джерелах по вулицях Мінераловодській і Бучми. За санітарно-хімічними показниками ця вода відповідає нормам. Тож пити її можна лише після кип’ятіння.

Жіночий вагон з’явиться ще в одному харківському поїзді. У виключно дамській компанії тепер можна поїхати до Одеси в поїзді №7, поінформувала Укрзалізниця.

Щасливе життя після жахіття. Пес Боцман, якого врятували на пожежі в Харкові, тепер італієць. Рятувальники витягнули собаку з будинку, що палав у Новобаварському районі. Це сталося наприкінці березня. А згодом його прихистила родина з Італії. Фото з нового життя пухнастого погорільця опублікував Центр поводження з тваринами.

