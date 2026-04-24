Жіночий вагон з’явиться у ще одному харківському поїзді
В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що додали жіночі вагони у трьох поїздах: №7 Харків — Одеса, №12 Львів — Одеса та №92 Львів — Київ.
За даними залізничників, продаж квитків на ці вагони вже відкрито, відправляться вони з 1 травня.
В «Укрзалізниці» пояснили, що вирішили збільшити кількість жіночих вагонів через їхню високу популярність та стабільну заповнюваність понад 92%.
«Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.
Повний перелік поїздів з жіночими вагонами, які курсуватимуть з 1 травня:
- №1/2 Харків — Ворохта
- №3/4 Запоріжжя — Ужгород
- №5/6 Запоріжжя — Ясіня
- №15/16 Харків — Ясіня
- №17/18 Харків — Ужгород
- №22/21 Львів — Харків
- №26/25 Одеса — Ясіня
- №29/30 Київ — Ужгород
- №38/37 Київ — Запоріжжя
- №41/42 Дніпро — Трускавець
- №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
- №75/76 Київ — Кривий Ріг
- №81/82 Київ — Ужгород
- №95/96 Київ — Рахів
- №98/97 Ковель — Київ
- №7 Харків — Одеса
- №12 Львів — Одеса
- №92 Львів — Київ
«Нагадаємо, що жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за «нішевість» немає», – уточнили в УЗ.
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 14:43;