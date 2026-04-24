Жіночий вагон з’явиться у ще одному харківському поїзді

Суспільство 14:43   24.04.2026
Вікторія Яковенко
Жіночий вагон з’явиться у ще одному харківському поїзді Фото: АТ “Укрзалізниця”

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що додали жіночі вагони у трьох поїздах: №7 Харків — Одеса, №12 Львів — Одеса та №92 Львів — Київ.

За даними залізничників, продаж квитків на ці вагони вже відкрито, відправляться вони з 1 травня.

В «Укрзалізниці» пояснили, що вирішили збільшити кількість жіночих вагонів через їхню високу популярність та стабільну заповнюваність понад 92%.

«Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Повний перелік поїздів з жіночими вагонами, які курсуватимуть з 1 травня:

  • №1/2 Харків — Ворохта
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня
  • №15/16 Харків — Ясіня
  • №17/18 Харків — Ужгород
  • №22/21 Львів — Харків
  • №26/25 Одеса — Ясіня
  • №29/30 Київ — Ужгород
  • №38/37 Київ — Запоріжжя
  • №41/42 Дніпро — Трускавець
  • №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг
  • №81/82 Київ — Ужгород
  • №95/96 Київ — Рахів
  • №98/97 Ковель — Київ
  • №7 Харків — Одеса
  • №12 Львів — Одеса
  • №92 Львів — Київ

«Нагадаємо, що жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за «нішевість» немає», – уточнили в УЗ.

Автор: Вікторія Яковенко
