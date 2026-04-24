Жіночий вагон з’явиться у ще одному харківському поїзді

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що додали жіночі вагони у трьох поїздах: №7 Харків — Одеса, №12 Львів — Одеса та №92 Львів — Київ.

За даними залізничників, продаж квитків на ці вагони вже відкрито, відправляться вони з 1 травня.

В «Укрзалізниці» пояснили, що вирішили збільшити кількість жіночих вагонів через їхню високу популярність та стабільну заповнюваність понад 92%.

«Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Повний перелік поїздів з жіночими вагонами, які курсуватимуть з 1 травня:

№1/2 Харків — Ворохта

№3/4 Запоріжжя — Ужгород

№5/6 Запоріжжя — Ясіня

№15/16 Харків — Ясіня

№17/18 Харків — Ужгород

№22/21 Львів — Харків

№26/25 Одеса — Ясіня

№29/30 Київ — Ужгород

№38/37 Київ — Запоріжжя

№41/42 Дніпро — Трускавець

№43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

№75/76 Київ — Кривий Ріг

№81/82 Київ — Ужгород

№95/96 Київ — Рахів

№98/97 Ковель — Київ

№7 Харків — Одеса

№12 Львів — Одеса

№92 Львів — Київ

«Нагадаємо, що жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за «нішевість» немає», – уточнили в УЗ.