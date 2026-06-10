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Відновлення якого будинку в Харкові повністю проводять за гроші ООН (фото)

Суспільство 17:36   10.06.2026
Олена Нагорна
Відновлення якого будинку в Харкові повністю проводять за гроші ООН (фото) Фото: Харківська міськрада

Делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на чолі з головою представництва в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт ознайомилася з результатами спільного з мерією відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Харкові.

У ході поїздки до Індустріального району гостям продемонстрували перебіг капітального ремонту будинку на вулиці Біблика, який зазнав значних руйнувань на початку року, повідомляє пресслужба міської ради.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Олексій Топчій розповів, що за фінансової підтримки УВКБ ООН тут капітально ремонтують покрівлю, склять місця загального користування, відновлюють контури будівлі та упорядковують фасад.

За словами керівника департаменту, цей об’єкт став одним із перших прикладів, де міжнародні донори фінансують комплексне відновлення.

Фото: Харківська міськрада

Топчій підкреслив, що така пряма допомога є критично важливою для будівель із серйозними руйнуваннями, адже за правилами програми «єВідновлення» їхні мешканці не можуть отримати державні компенсації, доки повністю не будуть усунені пошкодження всієї будівлі.

Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 17:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) ознайомилася з результатами спільного з мерією відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Харкові.".