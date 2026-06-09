Що буде з відомим будинком «Слово» у Харкові, розповів Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував хід підготовки проєкту реновації будинку «Слово», який є однією з найвідоміших архітектурних пам’яток міста та символом українського культурного відродження ХХ століття.
У Харківській міськраді передають, що на зустрічі з молоддю під час робочої поїздки до Рівного мер зазначив, що робота над проєктом триває, однак його реалізація потребує проходження низки погоджувальних процедур, оскільки будівля має статус пам’ятки архітектури.
«Ми розробляємо цей проєкт, і він дуже важливий для Харкова. Але будинок «Слово» є пам’яткою архітектури, тому багато що залежить від необхідних погоджень. На жаль, ми часто стикаємося з ситуаціями, коли навіть після руйнацій і “прильотів” не можемо оперативно проводити роботи без відповідних документальних процедур», – зазначив Терехов.
Він підкреслив, що відновлення будинку має не лише архітектурне, а й символічне значення для України.
«Я хочу, щоб новітня історія України шанувала тих людей, які відстоювали інтереси української нації і через це були закатовані й розстріляні. Тому для нас надзвичайно важливо зберегти цю пам’ять і реалізувати проєкт реновації будинку «Слово», – наголосив мер.
У мерії нагадали, що будинок «Слово» є знаковою пам’яткою Харкова, пов’язаною з поколінням українських митців «розстріляного відродження».
Зазначимо, у 2022-му році будинок “Слово” постраждав внаслідок обстрілів. Про це повідомляв письменник та музикант Сергій Жадан.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 16:17;