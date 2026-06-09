Что будет с известным домом «Слово» в Харькове, рассказал Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ход подготовки проекта реновации дома «Слово», являющегося одним из самых известных архитектурных памятников города и символом украинского культурного возрождения ХХ века.
В Харьковском горсовете передают, что на встрече с молодежью во время рабочей поездки в Ровно мэр отметил, что работа над проектом продолжается, однако его реализация требует прохождения ряда процедур, поскольку здание имеет статус памятника архитектуры.
«Мы разрабатываем этот проект, и он очень важен для Харькова. Но дом «Слово» является памяткой архитектуры, поэтому многое зависит от необходимых согласований. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда даже после разрушений и «прилетов» не можем оперативно производить работы без соответствующих документальных процедур», — отметил Терехов.
Он подчеркнул, что восстановление дома имеет не только архитектурное, но и символическое значение для Украины.
«Я хочу, чтобы новейшая история Украины уважала тех людей, которые отстаивали интересы украинской нации и поэтому были замучены и расстреляны. Поэтому для нас очень важно сохранить эту память и реализовать проект реновации дома «Слово», — подчеркнул мэр.
В мэрии напомнили, что дом «Слово» является знаковым памятником Харькова, связанным с поколением украинских художников «расстрелянного возрождения».
Отметим, в 2022 году дом «Слово» пострадал в результате обстрелов. Об этом сообщал писатель и музыкант Сергей Жадан.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 16:17;