Что будет с известным домом «Слово» в Харькове, рассказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ход подготовки проекта реновации дома «Слово», являющегося одним из самых известных архитектурных памятников города и символом украинского культурного возрождения ХХ века.

В Харьковском горсовете передают, что на встрече с молодежью во время рабочей поездки в Ровно мэр отметил, что работа над проектом продолжается, однако его реализация требует прохождения ряда процедур, поскольку здание имеет статус памятника архитектуры.

«Мы разрабатываем этот проект, и он очень важен для Харькова. Но дом «Слово» является памяткой архитектуры, поэтому многое зависит от необходимых согласований. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда даже после разрушений и «прилетов» не можем оперативно производить работы без соответствующих документальных процедур», — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что восстановление дома имеет не только архитектурное, но и символическое значение для Украины.

«Я хочу, чтобы новейшая история Украины уважала тех людей, которые отстаивали интересы украинской нации и поэтому были замучены и расстреляны. Поэтому для нас очень важно сохранить эту память и реализовать проект реновации дома «Слово», — подчеркнул мэр.

В мэрии напомнили, что дом «Слово» является знаковым памятником Харькова, связанным с поколением украинских художников «расстрелянного возрождения».

Отметим, в 2022 году дом «Слово» пострадал в результате обстрелов. Об этом сообщал писатель и музыкант Сергей Жадан.