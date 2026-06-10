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Восстановление какого дома в Харькове полностью проводят за деньги ООН (фото)

Общество 17:36   10.06.2026
Елена Нагорная
Восстановление какого дома в Харькове полностью проводят за деньги ООН (фото) Фото: Харьковский горсовет

Делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) во главе с главой представительства в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт ознакомилась с результатами совместного с мэрией восстановления поврежденных обстрелами домов в Харькове.

В ходе поездки в Индустриальный район гостям продемонстрировали ход капитального ремонта дома на улице Библика, который получил значительные разрушения в начале года, сообщает пресс-служба городского совета.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Топчий рассказал, что при финансовой поддержке УВКБ ООН здесь капитально ремонтируют кровлю, остекляют места общего пользования, восстанавливают контуры здания и приводят в порядок фасад.

По словам руководителя департамента, этот объект стал одним из первых примеров, где международные доноры финансируют комплексное восстановление.

Фото: Харьковский горсовет

Топчий подчеркнул, что такая прямая помощь критически важна для зданий с серьезными разрушениями, ведь по правилам программы «єВідновлення» их жильцы не могут получить государственные компенсации, пока полностью не будут устранены повреждения всего здания.

Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 17:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ознакомилась с результатами совместного с мэрией восстановления поврежденных обстрелами домов в Харькове.".