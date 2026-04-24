Пес, врятований з пожежі у Харкові, тепер живе в сонячній Італії (фото)

Суспільство 13:57   24.04.2026
Фото: КП "Центр поводження з тваринами"

Собаку Боцмана, якого 26 березня рятувальники визволили з палаючого будинку в Новобаварському районі, прихистила родина з Італії.

Про це повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”. Там зазначили, що після всього необхідного лікування, грумінгу та реабілітації активно почали шукати сім’ю для Боцмана.

“На наш допис відгукнулася пара з Італії, яка має великий досвід життя з таксами. Боцман одразу припав їм до душі, і ми розпочали процес його транспортування. І тепер, після такої довгої дороги, можемо сказати найголовніше — Боцман вдома. Тепер наш красень живе в сонячній Італії, у люблячій родині, де вже є ще одна такса. Після всього пережитого страху на нього чекають лише довгі прогулянки, безпека, турбота та спокійне життя”, – розповіли у притулку.

Пса из Харькова приютили в Италии
Нагадаємо, 26 березня двох собак врятували на пожежі в Харкові. Пресслужба ДСНС поінформувала: горів приватний будинок у Новобаварському районі. З вогню рятувальники винесли чотирилапих Біма та Боцмана. Вони були в критичному стані, отримавши отруєння чадним газом. Собак передали спеціалістам КП «Центр поводження з тваринами». Там відзначили: ветеринари терміново оглянули пацієнтів. Вони в сильному стресі та дуже занедбаному стані. У псів – кліщі та ковтуни в шерсті. У гіршому стані перебував пес Бім.

Читайте також: Харківський притулок повністю відновили після ворожого удару (фото)

