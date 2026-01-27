Сьогодні 27 січня 2026: який день в історії

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У цей день 1302 року Данте Аліг’єрі вигнали з рідної Флоренції. У 1606 році до страти засудили британця Гая Фокса, який збирався підірвати короля та парламент. У 1790-му народився Петро Гулак-Артемовський – майбутній ректор Харківського університету. У 1918-му відбулася прем’єра першого фільму про Тарзана. У 1945-му радянські війська зайняли Освенцим і звільнили в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау. У 1967-му загинув екіпаж американського космічного корабля “Аполлон-1”. У 2006-му в Полтаві знищили останній український літак далекої бомбардувальної авіації Ту-22М3. У 2022-му військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук вчинив стрілянину на заводі “Південмаш”.

Свята та пам’ятні дати 27 січня

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Також сьогодні: Всесвітній день молоковідсмоктувача та Міжнародний день портвейну.

27 січня в історії

27 січня 1302 року поета Данте Аліг’єрі вигнали з рідної Флоренції. Причини цього були не в його творчості, а в політичній діяльності. Письменник, який зараз найбільш відомий як автор “Божественної комедії”, брав найактивнішу участь у політичному житті своєї батьківщини.

Флоренція ще з початку другого тисячоліття була середньовічною комуною, тобто містом-державою із досить демократичним самоврядуванням. Це сприяло активному економічному розвитку та процвітанню. Але ситуація різко погіршилася в XIII столітті, коли на Флоренцію поширилося характерне для територій Священної Римської імперії протистояння гвельфів і гібелінів. Його корінням було змагання за владу між Папами Римськими та імператорами. Гвельфи підтримували Пап, гібеліни – імператорів. У Флоренції до влади прийшли папські гвельфи. Родина Данте була їхніми прихильниками, а сам поет – членом партії (що не заважало йому мати особисту ворожість до чинного Папи Римського Боніфація VIII). Подібна біографія начебто не передбачала подальшого розвитку подій. Але у лавах флорентійських гвельфів теж стався розкол. Партія розділилася на “білих” і “чорних” – і знову за принципом ставлення до Папи. Чорні гвельфи були радикалами, які виступали за повну підтримку влади Священного престолу та підпорядкування Папі. Білі були помірнішими – виступали за компроміс з гібелінами та більшу свободу від Риму. Данте був білим гвельфом. Коли владу в місті захопили чорні, своїх ідеологічних противників вони просто вижили з Флоренції під загрозою страти в разі повернення. Їхнє майно та нерухомість конфіскували.

Так Аліг’єрі опинився у вигнанні. Він мандрував Італією в пошуках притулку, а також – безперервно шукав можливості повернутися додому. Саме під час цих поневірянь він написав найвідоміший зі своїх творів – “Божественну комедію”. У ній ліричний герой (сам автор) також здійснює непросту подорож – Пеклом і Чистилищем, діставшись тільки в останній, третій, книзі до Раю. До свого власного Раю – Флоренції – Данте так і не дістався. Він помер у 1321 році в Равенні, де жив останні роки свого життя, від малярії.

27 січня 1606 року в Лондоні Особливий суд засудив до страти учасника Порохової змови – Гая Фокса. Докладніше.

27 січня 1790 року на Черкащині народився український письменник, перекладач та ректор Харківського університету Петро Гулак-Артемовський. Докладніше.

27 січня 1918 року відбулася прем’єра німого фільму “Тарзан із племені мавп”. Докладніше.

27 січня 1945 року радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау, що знаходилися поблизу міста. Докладніше.

27 січня 1967 року під час підготовки до першого пілотованого польоту на Місяць за американською космічною програмою “Аполлон-1” загинув екіпаж корабля. Докладніше.

27 січня 1967 року уклали Договір про космос. Докладніше.

27 січня 1992 року Зімбабве визнало незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

27 січня 2006 року в Полтаві знищили останній український літак далекої бомбардувальної авіації Ту-22М3. Докладніше.

27 січня 2022 року військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук вчинив стрілянину на заводі Південмаш у Дніпрі. Докладніше.

Церковне свято

Перенесення мощей святителя Йоана Золотоустого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо хмари білі – буде холоднеча.

Якщо собака лягає на сніг – чекайте на хуртовину.

Якщо дерева в інеї – скоро потеплішає.

Що не можна робити 27 січня

Не можна сваритися з близькими та лихословити.

Не можна відмовляти в допомозі.