Сегодня 27 января 2026: какой день в истории
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 1302 года Данте Алигьери изгнали из родной Флоренции. В 1606-м к смертной казни приговорили британца Гая Фокса, который собирался взорвать короля и парламент. В 1790-м родился Петр Гулак-Артемовский — будущий ректор Харьковского университета. В 1918-м состоялась премьера первого фильма о Тарзане. В 1945-м советские войска заняли Освенцим и освободили узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. В 1967-м погиб экипаж американского космического корабля «Аполлон-1». В 2006-м в Полтаве уничтожили последний украинский самолет далекой бомбардировочной авиации Ту-22М3. В 2022-м военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе «Южмаш».
Праздники и памятные даты 27 января
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
Также сегодня: Всемирный день молокоотсоса и Международный день портвейна.
27 января в истории
27 января 1302 года поэта Данте Алигьери изгнали из родной Флоренции. Причины этого были не в его творчестве, а в политической деятельности. Писатель, который сейчас наиболее известен как автор «Божественной комедии», принимал самое активное участие в политической жизни своей родины.
Флоренция еще с начала второго тысячелетия была средневековой коммуной, то есть городом-государством с достаточно демократическим самоуправлением. Это способствовало активному экономическому развитию и процветанию. Но ситуация резко ухудшилась в XIII веке, когда на Флоренцию распространилось характерное для территорий Священной Римской империи противостояние гвельфов и гибеллинов. Его корнями было продолжавшееся состязание за власть между Папами Римскими и императорами. Гвельфы поддерживали Пап, гибеллины – императоров. Во Флоренции к власти пришли папские гвельфы. Семья Данте была их сторонниками, а сам поэт – членом партии (что не мешало ему иметь личную неприязнь к действующему Папе Римскому Бонифацию VIII). Подобная биография вроде бы не предполагала дальнейшего развития событий. Но в рядах флорентийских гвельфов тоже произошел раскол. Партия разделилась на «белых» и «черных» – и вновь по принципу отношения к Папе. Черные гвельфы были радикалами, выступавшими за полную поддержку власти Священного престола и подчинение Папе. Белые были более умеренными – выступали за компромисс с гибеллинами и большую свободу от Рима. Данте был белым гвельфом. Когда власть в городе захватили черные, своих идеологических противников они просто выжили из Флоренции под угрозой казни в случае возвращения. Их имущество и недвижимость конфисковали.
Так Алигьери оказался в изгнании. Он путешествовал по Италии в поисках убежища, а также – непрерывно искал возможности вернуться домой. Именно во время этих скитаний он написал самое известное из своих произведений – «Божественную комедию». В ней лирический герой (сам автор) также совершает непростое путешествие – по Аду и Чистилищу, добравшись только в последней, третьей, книге до Рая. До своего собственного Рая – Флоренции – Данте так и не добрался. Он умер в 1321 году в Равенне, где жил последние годы своей жизни, от малярии.
27 января 1606 года в Лондоне Особый суд приговорил к смертной казни участника Порохового сговора — Гая Фокса. Подробнее.
27 января 1790 года в Черкасской области родился украинский писатель, переводчик и ректор Харьковского университета Петр Гулак-Артемовский. Подробнее.
27 января 1918 года состоялась премьера немого фильма «Тарзан из племени обезьян». Подробнее.
27 января 1945 года советские войска заняли польский город Освенцим и освободили находившихся вблизи города узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Подробнее.
27 января 1967 года во время подготовки к первому пилотируемому полету на Луну по американской космической программе «Аполлон-1» погиб экипаж корабля. Подробнее.
27 января 1967 года заключили Договор о космосе. Подробнее.
27 января 1992 года Зимбабве признало независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.
27 января 2006 года в Полтаве уничтожили последний украинский самолет дальней бомбардировочной авиации Ту-22М3. Подробнее.
27 января 2022 года военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе Южмаш в Днепре. Подробнее.
Церковный праздник
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Подробнее.
Народные приметы
Если облака белые – будет стужа.
Если собака ложится на снег – ждите вьюгу.
Если деревья в инее – скоро потеплеет.
Что нельзя делать 27 января
Нельзя ссориться с близкими и злословить.
Нельзя отказывать в помощи.
