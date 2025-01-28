Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории

28 января – День утверждения Государственного Флага Украины. 28 января 1077 года завершилось «хождение в Каноссу». В 1929-м начал работу первый Конгресс украинских националистов, на котором создали ОУН. В 1930-м открылся «Чрезвычайный собор Украинской автокефальной православной церкви», на котором церковь, по требованию советской власти, самоликвидировалась. В 1958-м компания «Lego» запатентовала свой всемирно известный конструктор. В 1986-м взорвался американский космический челнок «Челленджер». В 2003-м президенты Украины и РФ подписали договор о государственной границе.

Праздники и памятные даты 28 января

28 января – День утверждения Государственного Флага Украины.

В мире – Международный день защиты персональных данных, Всемирный день безработных.

Также сегодня: Всемирный день общественной активности, Международный день сокращения выбросов CO2, Международный день конструктора «Lego».

28 января в истории

28 января 1077 года завершилось «хождение в Каноссу» – покаянный поход императора Священной Римской империи Генриха IV к Папе Римскому Григорию VII, чтобы тот отменил отлучение правителя от церкви.

Из-за длительного противостояния Генриха IV с Римом иногда этого императора образно называют «первым протестантом». Хотя это определение далеко от истины. И Генриха, и его противника Папу Григория гораздо больше интересовали вопросы власти, чем веры. Противостояние, ключевыми действующими лицами которого стали Папа и император, вошло в историю как «борьба за инвеституру». И «хождение в Каноссу» было не завершающим, а лишь промежуточным эпизодом.

Суть конфликта заключалась в борьбе между церковью и государством за право назначения епископов. Епископы в феодальном обществе являлись не только духовными лицами, но и управленцами значительных земель. В большинстве случаев они были представителями знати (например, вторыми сыновьями в богатых семьях, которые не наследовали титул) и участвовали в управлении государством. Так что монархи осуществляли инвеституру епископов (процедуру передачи им земельного владения и должности) и воспринимали их как обычных вассалов. В результате через «своих» епископов главы европейских государств оказывали влияние на выборы Папы Римского – они просто указывали «вассалам от духовенства», кого поддерживать. Такое положение вещей сохранялось с момента упадка Римской империи и до XI века. Тогда папа Григорий VII провел реформы, запретив императорам осуществлять инвеституру епископов.

«Запрет инвеституры на самом деле являлся лишь поводом для конфликта; подлинный вопрос, по крайней мере на пике противостояния, заключался в том, должна ли императорская или папская власть быть верховной в христианском мире. Могучий и пылкий Папа Григорий VII со всей серьезностью стремился совершить Царство Божие на земле под руководством папства. Как преемник апостолов Христа, он претендовал на верховную власть как по духовным, так и по светским делам», — пишет Католическая энциклопедия.

Несмотря на запрет Папы, в 1075 году император Священной Римской империи Генрих IV продолжил назначать епископов как в Германии, так и в Италии — в частности, назначил нового епископа Милана. Папа не согласился с этим и настаивал на своем. Тогда 24 января 1076 года Генрих IV собрал синод в городе Вормс, где по требованию императора духовенство отказалось от повинностей в пользу папы. Вдохновленный успехами, Генрих потребовал отречения от ненавистного Григория VII. Но тот совершил «ход конем». Он отлучил Генриха IV от церкви, а соответственно заявил, что все клятвы верности, которые давали императору его вассалы, не действительны. Папа дал императору год «на размышления», а после этого обещал сделать свое решение безвозвратным.

У Генриха IV не было повода сомневаться, что освобожденные от присяги вассалы воспользуются возможностью подорвать его власть, поэтому пришлось искать общий язык с Папой Григорием. Именно для этого император отправился в «хождение в Каноссу». Чтобы добраться до замка Каносса, где в то время находился Папа, Генриху IV с женой и малолетним сыном пришлось рисковать жизнью, преодолевая Альпийские горы посреди зимы. 25 января 1077 года они все-таки добрались до стен замка, но Григорий VII приказал запретить императору въезд. Так что Генриху IV и его семье пришлось каяться под воротами в течение трех дней. 28 января Папа наконец-то разрешил императору войти в замок, где Генрих униженно выпрашивал себе прощение. Григорий VII в итоге отменил отлучение Генриха IV от церкви. Это завершило «хождение в Каноссу». Но не завершило противостояние. Отлучение от церкви и унизительное раскаяние стоили Генриху позиций в империи – он так и не восстановил тот уровень власти, который имел до этого. Более того, началась борьба за власть внутри самой империи и гражданская война, а права Салической династии на передачу короны по наследству были утрачены. Конечно, просто так Генрих этого не оставил. Он двинул войска против Папы, был вторично отлучен от церкви. Войско императора ворвалось в Рим, заставив Григория VII бежать. Затем Генрих IV привел к власти «своего Папу» — антипапу Климента III. В целом же борьба за инвеституру длилась полвека. Можно утверждать, что победили в ней все же римские понтифики. А власть и авторитет императоров Священной Римской империи пострадали настолько, что в полной мере восстановить их уже не удалось.

28 января 1929 года начал работу первый Конгресс украинских националистов, на котором создали Организацию украинских националистов (ОУН). Подробнее.

28 января 1930 года в Киеве открылся так называемый «Чрезвычайный собор Украинской автокефальной православной церкви». Подробнее.

28 января 1951 года родился первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

28 января 1958 года компания «Lego» запатентовала современный вид кирпичиков своего сверхуспешного конструктора. Подробнее.

28 января 1986 года над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок «Челленджер». Подробнее.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг Государственным Флагом Украины. Подробнее.

28 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Италией.

28 января 2003 года в Киеве президент РФ Путин подписал с Президентом Украины Леонидом Кучмой договор о государственной границе. Подробнее.

28 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко издал указ, признавший воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Церковный праздник

Преподобный Ефрем Сирин. Он родился в начале IV века в Месопотамии. Еще юношей пошел в ближайшие горы и стал отшельником. После того как родной город Сирина захватили персы, он покинул место своего уединения и поселился в монастыре близ города Эдессы, где и прожил до самой смерти. За свою жизнь преподобный написал много песнопений и молитв. Его покаянную молитву «Господи и Владыка моего живота» читают во время Великого поста.

Народные приметы

Ветреная погода – к сырому и дождливому году.

Если слышно пение птиц, ждите потепления.

Ясный, безоблачный день – к ранней весне.

Если 28 января – резкое потепление, то к февралю вернутся заморозки.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит уклоняться от работы и пренебрегать уборкой.

Нельзя оставлять немытую посуду в мойке.

Нельзя допускать, чтобы гости ушли из вашего дома с пустыми руками.

Категорически запрещено оскорблять детей.