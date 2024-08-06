Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории

6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. В 1806 году прекратила существование Священная Римская империя. В 1890-м провели первую казнь на электрическом стуле. В 1926-м 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. А в 1962-м провозгласила независимость Ямайка.

Праздники и памятные даты 6 августа

6 августа в Украине — Яблоневый Спас.

В мире – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия.

Также отмечают: Международный день «Врачи мира за мир».

6 августа в истории

6 августа 1806 года официально прекратила существование Священная Римская империя. В этот день от короны отрекся последний император – Франц II. Подробнее.

6 августа 1890 года в США впервые совершили казнь на электрическом стуле. Новый метод смертной казни, который считали более гуманным, чем повешение, опробовали на убийце Уильяме Кеммлере. Подробнее.

6 августа 1926 года 19-летняя американская олимпийская чемпионка Гертруда Эдерле переплыла Ла-Манш. В 1924 году она получила «золото» и две «бронзы» летней Олимпиады. А в 1926-м не только стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш, но еще и побила все рекорды скорости, которые до нее установили в этом заплыве мужчины. Подробнее.

6 августа 1932 года открылся первый Венецианский кинофестиваль. Подробнее.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима. Это была первая ядерная бомбардировка в истории человечества. Подробнее.

6 августа 1962 года провозгласила независимость Ямайка.

К этому государство шло столетия — с самого момента появления на берегах острова первых европейцев. До открытия «Нового света» здесь спокойно жили индейцы. Но в 1494 году приплыл Христофор Колумб. Он сразу назвал Ямайку островом Фердинанда и Изабеллы – в честь испанской королевской четы. Это название не прижилось, но сами испанцы не только прижились, но почти полностью истребили местных.

Первое испанское поселение на Ямайке основали в 1509 году. А в 1611-м из 60 тысяч индейцев на острове осталось только 74 человека. Вместо коренного населения оккупанты начали завозить сюда рабов из Африки. Однако в 1655-м остров захватили английские мореплаватели. В первом периоде их правления и сам остров, и его главный город Порт-Ройал снискали дурную славу «столицы пиратов». К концу XVII, когда Порт-Ройал в результате землетрясения 1692 года практически утонул в Карибском море, из восьми тысяч местного населения полторы тысячи составляли пираты. Постепенно с изменением отношения руководства Англии к «морским волкам» Ямайка видоизменилась. Из столицы «беспредела» она превратилась в край плантаций, здесь культивировали сахарный тростник. Работали на плантациях в невыносимых условиях рабы. Понятно, что на Ямайке постоянно возникали бунты против поработителей. Считается, что масштабное восстание рабов на острове, в котором участвовало около 60 тысяч человек, ускорило решение об отмене рабства во всех британских колониях.

Сама же Ямайка, избавившись от рабства в середине XIX века, пережила тяжелый экономический кризис из-за упадка основного вида хозяйствования – плантаций. Ситуация улучшилась только в ХХ веке, когда в экономику острова начали инвестировать США. С того времени на Ямайке создали и расширили производство бананов, кокосов, кофе и какао. Постепенно тенденции демократизации и деколонизации в мире добрались и сюда. Сначала британцы предоставили ямайцам всеобщее избирательное право и частичное самоуправление. В 1958-м остров вошел в состав так называемой Федерации Вест-Индии, объединившей британские колонии на островах Карибского моря. Британцы поддерживали создание этого объединения, которое должно было впоследствии превратиться в единое отдельное государство. Однако политическая конструкция оказалась нежизнеспособной. Так что в 1961-м на Ямайке провели референдум по выходу из состава федерации, а в 1962-м провозгласили независимость. В конституции, утвержденной в том же году, прописали, что Ямайка остается в составе Британского Содружества. То есть реальную власть на острове осуществляет местное правительство, но формально главой государства остается король Великобритании.

Церковный праздник 6 августа

6 августа – Преображение Господне. В этот день вспоминается такое событие. Однажды Иисус взял с собой трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – и привел их на высокую гору. Там на их глазах он преобразился. Наряд Христа стал ослепительно белым, а лицо засияло как солнце. Возле него явились Моисей и Илья. Светлое облако объяло их, а голос из облака произнес: «Это мой любимый сын, угожденье мое: его слушайте». Затем облако исчезло вместе с пророками, а Иисус запретил ученикам рассказывать об увиденном до его воскресения.

Народные приметы

Если 6 августа дует южный ветер, будет затяжная непогода.

Если до полудня не высохла роса, скоро будут грозы.

Что нельзя делать 6 августа

Нельзя заниматься домашним хозяйством и тяжелой физической работой, убирать и работать в саду и огороде.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

Этот день не подходит для свадьбы.