Сьогодні 6 серпня: яке свято та день в історії

6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув ядерну бомбу на Хіросіму. У 1806 році припинила існування Священна Римська імперія. У 1890-му провели першу страту на електричному стільці. У 1926-му 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, яка перепливла Ла-Манш. У 1962-му проголосила незалежність Ямайка.

Свята та пам’ятні дати 6 серпня

6 серпня в Україні – Яблуневий Спас.

У світі – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

Також відзначають: Міжнародний день “Лікарі світу за мир”.

6 серпня в історії

6 серпня 1806 року офіційно припинила існування Священна Римська імперія. У цей день корони зрікся останній імператор – Франц II. Детальніше.

6 серпня 1890 року в США вперше здійснили страту на електричному стільці. Новий метод смертної кари, який вважали гуманнішим, ніж повішення, випробували на вбивці Вільямі Кеммлері. Детальніше.

6 серпня 1926 року 19-річна американська олімпійська чемпіонка Гертруда Едерле перепливла Ла-Манш. У 1924 році вона отримала “золото” та дві “бронзи” літньої Олімпіади. А 1926-го не лише стала першою жінкою, яка перепливла Ла-Манш, але ще й побила всі рекорди швидкості, які до неї встановили в цьому запливі чоловіки. Детальніше.

6 серпня 1932 року відкрився перший Венеціанський кінофестиваль. Детальніше.

6 серпня 1945 року американський бомбардувальник “Енола Гей” скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма. Це було перше ядерне бомбардування в історії людства. Детальніше.

6 серпня 1962 року проголосила незалежність Ямайка.

До цього держава йшла століттями – від моменту появи на берегах острова перших європейців. До відкриття “Нового Світу” тут спокійно жили індіанці. Але у 1494-му приплив Христофор Колумб. Він одразу назвав Ямайку островом Фердинанда та Ізабелли – на честь іспанського королівського подружжя. Ця назва не прижилася, але самі іспанці не лише прижилися, а майже повністю винищили місцевих.

Перше іспанське поселення на Ямайці заснували у 1509 році. А в 1611-му з 60 тисяч індіанців на острові залишилося лише 74 особи. Замість корінного населення окупанти почали завозити сюди рабів з Африки. Проте у 1655-му острів захопили англійські мореплавці. У першому періоді їхнього правління і сам острів, і його головне місто Порт-Рояль здобули погану славу “столиці піратів”. До кінця XVII, коли Порт-Рояль у результаті землетрусу в 1692 році практично потонув у Карибському морі, з восьми тисяч місцевого населення півтори тисячі становили пірати. Поступово зі зміною ставлення керівництва Англії до “морських вовків” Ямайка змінилася. Зі столиці “свавілля” вона перетворилась на край плантацій, тут культивували цукрову тростину. Працювали на плантаціях у нестерпних умовах раби. Зрозуміло, що на Ямайці постійно виникали бунти проти поневолювачів. Вважається, що масштабне повстання рабів на острові, в якому брало участь близько 60 тисяч людей, прискорило рішення про скасування рабства в усіх британських колоніях.

Сама ж Ямайка, позбавившись рабства в середині XIX століття, пережила важку економічну кризу через занепад основного виду господарювання – плантацій. Ситуація покращилася лише у XX столітті, коли в економіку острова почали інвестувати США. З того часу на Ямайці створили та розширили виробництво бананів, кокосів, кави та какао. Поступово тенденції демократизації та деколонізації у світі дісталися й сюди. Спочатку британці надали ямайцям загальне виборче право та часткове самоврядування. У 1958-му острів увійшов до складу так званої Федерації Вест-Індії, що об’єднала британські колонії на островах Карибського моря. Британці підтримували створення цього об’єднання, яке мало згодом перетворитися на єдину окрему державу. Проте політична конструкція виявилася нежиттєздатною. Тож у 1961-му на Ямайці провели референдум щодо виходу зі складу федерації, а в 1962-му проголосили незалежність. У конституції, яку затвердили того ж року, прописали, що Ямайка залишається у складі Британської Співдружності. Тобто, реальну владу на острові здійснює місцевий уряд, але формально главою держави залишається король Великої Британії.

Церковне свято 6 серпня

6 серпня – Преображення Господнє. У цей день згадують таку подію. Одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів — Петра, Якова та Івана — і привів їх на “високу гору”. Там на їхніх очах він преобразився. Вбрання Христа стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього з’явився Мойсей та Ілля. Світла хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив: “Це — мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте”. Потім хмара зникла разом із пророками, а Ісус заборонив учням розповідати про побачене до його воскресіння.

Народні прикмети

Якщо 6 серпня дме південний вітер, то буде затяжна негода.

Якщо до полудня не висохла роса, то скоро будуть грози.

Що не можна робити 6 серпня

Не можна займатися домашнім господарством і тяжкою фізичною роботою, прибирати та працювати в саду й городі.

Не можна шити, в’язати та вишивати.

Цей день не підходить для весілля.