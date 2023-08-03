Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії

3 серпня 1492 року Колумб вирушив у свою першу подорож (як йому здавалося – до Індії). 1778 року відкрито всесвітньо відомий італійський оперний театр “La Scala”. 1958-го американський атомний підводний човен “Наутилус” першим досяг Північного полюса під водою.

Свята та пам’ятні дати 3 серпня

3 серпня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Міжнародний день планування сім’ї та Всесвітній день кавуна.

3 серпня в історії

3 серпня 1492 року мореплавець Христофор Колумб вирушив у першу зі своїх подорожей.

Він планував відкрити новий шлях до Індії, пливучи не на схід, а на захід. Натомість, як відомо, він відкрив Америку. Але сам про це не знав. Для організації першої експедиції Колумб заручився підтримкою іспанського короля Фердинанда II Арагонського та королеви Ізабелли I Кастильської. Вони надали дві каравели – “Пінта” та “Нінья”. Флагманське судно – “Санта Марія” – Колумб орендував. 3 серпня 1492 року три кораблі з 90 моряками вирушили в морський похід. Під час нього Колумб майже досяг континентальної Америки. Його експедиція відкрила для європейців острів Куба та Гаїті. Однак подорож далі на захід довелося перервати, адже “Санта Марія” сіла на рифи та розбилася під час шторму, а зв’язок із “Пінтою” було втрачено. Колумб на “Ніньї” вирушив назад до Європи, щоб повідомити, що знайшов шлях до Східної Азії. Він був переконаний, що острови, які він відкрив – це околиці Китаю, Японії чи Індії. “З легкої руки Колумба” європейці довго ще називатимуть відкриті території Америки Вест-Індією (“Західною Індією”), а саму Індію – Ост-Індією (“Східною Індією”).

3 серпня 1778 року в Мілані відкрили оперний театр “La Scala”, якому судилося стати одним із найвідоміших у світі.

Будівля отримала свою назву на честь церкви Санта-Марія-делла-Скала, що раніше знаходилася на цьому місці. Театр не має такого “помпезного” вигляду як деякі опери світу, але його особливість – незрівнянна акустика. Першою оперою, яку представили у “La Scala”, була “Визнана Європа” Антоніо Сальєрі. Протягом історії тут проходили прем’єри опер Белліні, Пуччіні, Верді. Театр було зруйновано під час Другої світової війни, але його відновили у первісному вигляді вже 1946-го.

3 серпня 1914 року Головна українська рада у Львові видала маніфест, яким закликала український народ у війні, що починається, підтримати Австро-Угорщину та Німеччину – для боротьби за визволення України з-під володарювання Російської імперії.

3 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Франції. До цього моменту Австро-Угорщина вже вдерлася до Сербії, Росія та Франція розпочали мобілізацію, а Німеччина оголосила війну Росії. Усі ці події надалі призвели до розширення війни до масштабів світової.

3 серпня 1958 року перший в історії атомний підводний човен – американський “Наутилус” – досяг Північного полюса під водою.

Човен вирушив у подорож під вічними льодами Арктики з військово-морської бази США Перл-Харбор. 3 серпня 1958 року він проплив під Північним полюсом, виплив у Ісландії, а потім досяг берегів Великої Британії. Човен ішов під льодом протягом чотирьох днів, подолавши 3390 км зі швидкістю не менше 36 км/год. Здійснення цього походу було прямою вказівкою президента США Дуайта Ейзенхауера. Вважається, що він хотів підвищити імідж США на тлі успіхів СРСР у освоєнні космосу.

Церковне свято 3 серпня

3 серпня православні вшановують пам’ять пророка Єзекиїля. Він жив у VI столітті до Різдва Христового. Був священником та сином священника Вузія. У друге нашестя на Єрусалим вавилонського царя Навуходоносора, у 25-річному віці Єзекиїль був взятий у полон та доставлений до Вавилону разом з царем Єхонією II та багатьма іншими юдеями. Там, у полоні, на 30-му році життя він побачив майбутнє єврейського народу та всього людства. Пророк побачив осяяну хмару, в середині якої було полум’я, а в ньому – таємнича подоба рухомої духом колісниці та чотирьох крилатих тварин, що мали кожна чотири особи: людини, лева, тільця та орла. Перед їхніми обличчями були колеса, засіяні очима. Над колісницею височіло ніби кристальне склепіння, а над склепінням – подоба престолу як би з блискучого сапфіру. На цьому престолі осяяна “подоба Людини”, а навколо неї веселка. За тлумаченням отців церкви, подоба людини сапфіровому престолові була прообразом втілення сина Божого; чотири тварини утворювали чотирьох євангелістів, а колеса з безліччю очей – частини світу з усіма народами землі. При цьому видінні пророк від страху впав на землю, але божий голос наказав йому встати і потім оголосив, що Господь посилає його на проповідь до народу ізраїльського. З цього часу почалося пророче служіння Єзекиїля. Особливо важливими є ще два знаменні видіння пророка – про храм Господній, сповнений слави, і про сухі кістки на полі, яким дух Божий дав нове життя. Бачення храму тлумачать як прообраз влаштування Христової церкви, а кісток – як прообраз загального воскресіння мертвих і нового вічного життя, викуплених смертю Ісуса Христа.

Пророк Єзекиїль також мав дар чудотворення. Загинув, страчений за викриття в ідолопоклонстві єврейського князя. Пророка прив’язали до диких коней, які розірвали його на частини.

Народні прикмети

Якщо жолудів багато, то рік буде врожайним.

Прохолодна ніч – до ранньої зими.

Дощ із грозою 3 серпня – до довгої та мокрої осені.

Що не можна робити 3 серпня

Категорично заборонено обманювати.

Не варто їсти сирі яблука.