Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории

3 августа 1492 года Колумб отправился в свое первое путешествие (как ему казалось – в Индию). В 1778 году открыт всемирно известный итальянский оперный театр «La Scala». В 1958-м американская атомная подлодка «Наутилус» первой достигла Северного полюса под водой.

Праздники и памятные даты 3 августа

3 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Международный день планирования семьи и Всемирный день арбуза.

3 августа в истории

3 августа 1492 года мореплаватель Христофор Колумб отправился в первое из своих путешествий.

Он планировал открыть новый путь в Индию, плывя не на восток, а на запад. Вместо этого, как известно, он открыл Америку. Но сам об этом не знал. Для организации первой экспедиции Колумб заручился поддержкой испанского короля Фердинанда II Арагонского и королевы Изабеллы I Кастильской. Они предоставили две каравеллы – «Пинта» и «Нинья». Флагманское судно – «Санта Мария» – Колумб арендовал. 3 августа 1492 года три корабля с 90 моряками отправились в морской поход. Во время него Колумб почти не достиг континентальной Америки. Его экспедиция открыла для европейцев остров Куба и Гаити. Однако путешествие дальше на запад пришлось прервать, ведь «Санта Мария» села на рифы и разбилась во время шторма, а связь с «Пинтой» была потеряна. Колумб на «Нинье» отправился обратно в Европу, чтобы сообщить о том, что нашел путь в Восточную Азию. Он был убежден, что острова, которые он открыл – это окрестности Китая, Японии или Индии. «С легкой руки Колумба» европейцы долго еще будут называть открытые территории Америки Вест-Индией («Западной Индией»), а саму Индию — Ост-Индией («Восточной Индией»).

3 августа 1778 года в Милане открыли оперный театр «La Scala», которому суждено было стать одним из самых известных в мире.

Здание получило свое название в честь ранее находившейся на этом месте церкви Санта-Мария-делла-Скала. Театр не имеет такого «помпезного» облика как некоторые оперы мира, но его особенность – несравненная акустика. Первой оперою, которую представили в «La Scala», была «Признанная Европа» Антонио Сальери. В течение истории здесь проходили премьеры опер Беллини, Пуччини, Верди. Театр был разрушен во время Второй мировой войны, но его восстановили в первоначальном виде уже в 1946-м.

3 августа 1914 года Главный украинский совет во Львове издал манифест, которым призывал украинский народ в начинающейся войне поддержать Австро-Венгрию и Германию — для борьбы за освобождение Украины из-под владычества Российской империи.

3 августа 1914 года Германия объявила войну Франции. К этому моменту Австро-Венгрия уже вторглась в Сербию, Россия и Франция начали мобилизацию, а Германия объявила войну России. Все эти события в дальнейшем привели к расширению войны до масштабов мировой.

3 августа 1958 года первая в истории атомная подлодка — американский «Наутилус» — достигла Северного полюса под водой.

Лодка отправилась в путешествие под вечными льдами Арктики с военно-морской базы США Перл-Харбор. 3 августа 1958 года она проплыла под Северным полюсом, всплыла у Исландии, а затем достигла берегов Великобритании. Лодка шла подо льдом в течение четырех дней, преодолев 3390 км со скоростью не менее 36 км/ч. Совершение этого похода было прямым указанием президента США Дуайта Эйзенхауэра. Считается, что так он хотел повысить имидж США на фоне успехов СССР в освоении космоса.

Церковный праздник 3 августа

3 августа православные чтят память пророка Иезекииля. Он жил в VI веке до Рождества Христова. Был священником и отпрыском священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте, Иезекииль попал в плен и отправлен в Вавилон вместе с царем и многими другими иудеями. Там, в плену, на 30-м году жизни он увидел будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, внутри которого было пламя, а в нем — таинственный облик движущейся колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лика: человека, льва, тельца и орла. Перед их ликами были усеянные глазами колеса. Над колесницей возвышался будто кристальный свод, а над сводом — подобие престола из сияющего сапфира. На этом престоле сияющее «подобие человека», а вокруг него — радуга. По толкованию отцов церкви, подобие человека на сапфировом престоле было прообразом воплощения Божьего сына; четыре животных символизировали четырех евангелистов, а колеса с множеством глаз – части света со всеми народами земли. При этом видении пророк от страха упал на землю, но Божий голос повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Особенно важны еще два знаменательных видения пророка — о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым дух Божий дал новую жизнь. Видение храма толкуют как прообраз устроения Христовой церкви, а костей – как прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных смертью Иисуса Христа.

Пророк Иезекииль также имел дар чудотворения. Погиб, казненный за разоблачение в идолопоклонстве еврейского князя. Пророка привязали к диким коням, которые разорвали его на части.

Народные приметы

Если желудей много, то год будет урожайным.

Прохладная ночь – к ранней зиме.

Дождь с грозой 3 августа — к долгой и мокрой осени.

Что нельзя делать 3 августа

Категорически запрещено обманывать.

Не стоит есть сырые яблоки.