Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории

28 июля в Украине – День украинской государственности и День крещения Руси-Украины. В этот день 2014 года стартовала операция ВСУ по освобождению Авдеевки. В 1914 году началась Первая мировая война. А в 1880 году родился будущий руководитель правительства УНР Владимир Винниченко.

Праздники и памятные даты 28 июля

28 июля в Украине – День украинской государственности и День крещения Руси-Украины. Оба праздника отмечают в эту дату в последний раз в 2023 году. Согласно разъяснению Украинского института национальной памяти, уже в следующем году их будут отмечать 15 июля. Ведь оба связаны с церковным календарем – днем памяти Киевского князя Владимира Великого. Учитывая переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на Новоюлианский стиль календаря с 1 сентября 2023 года, в дальнейшем эти праздники «смещаются» на две недели.

28 июля под эгидой ООН проходит Всемирный день борьбы с гепатитом.

В мире — День системного администратора (его отмечают каждую последнюю пятницу июля).

28 июля в истории

28 июля 1821 года Перу объявило независимость от Испании.

Этому предшествовало провозглашение независимости Объединенных провинций Ла-Платы (Аргентины) и освободительная война против Испании. Перу немного «отстало» от других испанских колоний в вопросе провозглашения независимости из-за того, что местные крупные землевладельцы и промышленники в большинстве своем поддерживали Испанию. Первые попытки антиколониальных восстаний легко были подавлены. В результате «на освобождение» Перу пришли армии генералов Хосе Сан-Мартина и Симона Боливара, успешно освобождавших от испанских властей другие страны Латинской Америки. Сан-Мартин отправился в поход в Перу в сентябре 1820-го. Он переправился в страну по морю, захватил столицу – Лиму и 28 июля 1821 года объявил о независимости страны. Он же возглавил первое правительство Перу. Однако боевые действия продолжались и после провозглашения независимости. Окончательное поражение испанцам нанес другой прославленный герой войны за независимость Латинской Америки Симон Боливар. Он с войском прибыл на территорию Перу из Колумбии и окончательно разбил сторонников испанской короны в битве при Аякучо в 1824 году. В 1825 году от Перу отделилась провинция Верхнее Перу, где образовали государство Боливия (названное в честь Боливара). Первые 75 лет независимости в Перу власть находилась в руках военных.

28 июля 1868 года принята 14-я поправка к Конституции США. Она обеспечила гражданство каждому человеку, родившемуся в США. На тоте момент главной целью внесения этой поправки было обеспечить гражданство бывшим рабам.

28 июля 1880 года родился украинский писатель и видный политический деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов Владимир Винниченко.

Винниченко проявлял «революционные наклонности» еще со школьных лет. Уже в первых классах гимназии написал революционную поэму, за которую получил неделю карцера. Но потом вступил в революционную организацию и был исключен. Аттестат получал в другом учебном заведении, сдав экзамены экстерном. Также экстерном после исключения ему пришлось завершать обучение на юриста в Киевском университете. Ведь уже на первом курсе он создал тайную студенческую революционную организацию. Здесь исключением не обошлось – он даже побывал в тюрьме, хоть и недолго. Далее из-за лишения права на отсрочку оказался в армии, откуда регулярно убегал и в итоге сбежал в Галичину. Там вступил в РУП и активно печатал свои литературные произведения в местных газетах. В 1903-м снова был арестован — при попытке провезти из Галичины в Киев нелегальную литературу. А потом еще раз – в 1907-м. Вышел «на поруки» и эмигрировал в Европу.

С началом Первой мировой переехал в Москву, где под чужим именем издавал журнал «Промінь». А в 1917-м вернулся в Украину, принял участие в создании Украинской Центральной Рады и возглавил первое правительство – Генеральный Секретариат. Винниченко приложился к созданию всех четырех универсалов УЦР, был в составе Директории УНР. Однако в течение всего времени Украинской революции Винниченко расходился во взглядах с ключевыми политическими деятелями. У него были наиболее социалистические или даже коммунистические взгляды среди них. Так что периодически подавал в отставку. В последний раз он это сделал во времена Директории, не найдя общий язык с Симоном Петлюрой.

После этой отставки он эмигрировал и за границей занялся литературным творчеством. Хотя не оставлял и политику – в частности, общался с российскими коммунистами. Но предложения большевиков вернуться в Украину и занять пост заместителя председателя Совнаркома УССР отклонил. Пообщавшись в Москве с местным руководством, он понял, что никакого уважения к Украине там нет. Живя в Европе, Винниченко снискал славу литератора и драматурга. Его произведения выходили и в УССР – до того момента, когда в 1933-м Винниченко выступил с открытым письмом к Политбюро Компартии, в котором обвинил Сталина и Постышева в организации Голодомора. С этого момента в СССР его произведения запретили. Писатель купил усадьбу в городе Мужен на юге Франции, где писал, рисовал картины и занимался садоводством (в конце жизни он стал вегетарианцем). Во время Второй мировой немцы, оккупировав Францию, предлагали Винниченко стать украинским премьером — возглавить марионеточное правительство в Украине. Но он отказался. Умер 6 марта 1951 года, выпустив перед смертью последний роман – «Слово за тобой, Сталин», где развенчивал миф о «счастливой жизни в Советской Украине».

28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Формальным поводом для нее стало убийство 28 июня австро-венгерского наследника эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево.

С этого момента ключевые игроки европейской политики активно вели дипломатические переговоры. Они были якобы направлены на деэскалацию ситуации, однако на самом деле только ухудшали ее. 23 июля Австро-Венгрия выдвинула Сербии заведомо невыполнимый ультиматум. Среди прочего требовали допустить свою полицию на территорию независимого государства (которую всегда хотели аннексировать). Сербия в конфликте рассчитывала на поддержку союзника – Российской империи. И действительно – в России также пришли к выводу, что дело идет к общеевропейской войне. 25 июля во время совещания под председательством Николая II решили привести армию в боевую готовность и тайно приступить к частичной мобилизации. Параллельно готовились и союзники россиян – французы. Во Франции 25 июля приняли «предупредительные военные меры»: начали возвращать находящиеся на маневрах войска, вызывать офицеров из отпусков и т.д.

В тот же день, 25 июля, в Сербии объявили всеобщую мобилизацию и ответили на ультиматум астро-венгров. Его согласились выполнить лишь частично. Затем страны разорвали дипломатические отношения. 26 июля мобилизацию объявили уже австро-венгры и подвели войска к границе с Сербией. 28 июля Австро-Венгерская империя, ссылаясь на невыполнение условий ультиматума, объявила войну Королевству Сербия.

В тот же день артиллерия уже обстреливала столицу Сербии – Белград, а войска пересекли границу. 30 июля Россия объявила полную мобилизацию, а 31-го то же сделали Австро-Венгрия и ее союзница Германия. Немцы потребовали от России провести демобилизацию в течение 12 часов. Когда этого не произошло, 1 августа Германия объявила войну Российской империи. Австро-Венгрия сделала то же самое 6 августа. 2 августа полную мобилизацию начала Франция, а уже 3 августа Германия объявила войну французам. Великобритания не смогла долго быть нейтральной – 4 августа она вступилась за Бельгию, к территории которой ради похода на Францию уже стягивались немецкие войска. Ультиматум англичан немцы проигнорировали, поэтому Великобритания объявила войну Германии. Постепенно к обеим коалициям – Антанте и Тройственному Союзу присоединялись другие страны Европы. В дальнейшем война перекинулась на колонии, в нее вступили и США… Так конфликт двух стран перерос в мировую войну.

28 июля 1942 года в СССР Сталин подписал «знаменитый» приказ № 227 – «Ни шагу назад!»

Хотя именно его часто связывают с созданием заградительных отрядов, на самом деле такие отряды существовали с первых дней войны. Только состояли из сотрудников НКВД. С выходом приказа №227 «стрелять в спину» уже могли и сами военные советской армии. В целом, приказ требовал наведения в армии «строгого порядка и железной дисциплины», позволял снимать с должностей и судить командиров любого ранга, допустивших отступление войск без приказа высшего командира. Для каждого военнослужащего действовало требование: ни шагу назад без приказа командования. Тех, кто пытался отступить без разрешения, уничтожали на месте. Также приказ прописывал четкое количество штрафных батальонов, рот и заградительных отрядов.

28 июля 2014 года началась операция по освобождению Авдеевки от российских окупантов и боевиков так называемой «ДНР». ВСУ выбросили захватчиков из города, который те контролировали с апреля 2014 года, за три дня. Окончательно Авдеевку освободили 30 июля 2014 года. И с этого времени она остается форпостом украинской обороны. Несмотря на бесконечные попытки захватчиков захватить Авдеевку с началом полномасштабного вторжения, защитники Украины надежно держат здесь позиции.

Церковный праздник 28 июля

28 июля православные чтят память равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия. Князь Владимир был самым молодым из сыновей Святослава Игоревича, внуком первой христианки во главе Киевской Руси – княгини Ольги. С рождения Владимир был язычником. Однако, став князем, пожелал укрепить союз с Константинополем. Для этого он хотел взять в жены сестру византийских императоров Василия и Константина – Анну. Они согласились, но только при условии, что Владимир примет христианство. Поэтому киевский князь принял крещение сам, а потом окрестил Киевскую Русь. После своего крещения и женитьбы на царевне Анне князь вернулся в Киев, где отпустил всех своих многочисленных женщин и наложниц, окрестил сыновей, уничтожил идолов, а важнейшего из них, Перуна, велел сбросить в Днепр. 1 августа 988 года греческое духовенство во главе с Киевским святителем Михаилом освятило молитвой воды Днепра. Войдя в них, крещение получили киевляне.

Народные приметы

Если 28 июля пошел дождь, то он будет идти еще неделю.

На липе пожелтели листья – к ранней осени.

Чем жарче в этот день, тем холоднее будет декабрь.

Что нельзя делать 28 июля

Не стоит работать на улице – жать и убирать урожай.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя загорать.