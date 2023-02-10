Сегодня 10 февраля: какой праздник и день в истории

10 февраля по церковному календарю – память преподобного Ефрема Сирина. В этот день монголы захватили Багдад, родился основатель Харьковского университета Каразин, а ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой.

Праздники и памятные даты 10 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 10 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день зернобобовых. Это Европейский день безопасного интернета.

10 февраля в истории

10 февраля 1258 года монголы захватили, а затем разграбили и почти полностью уничтожили Багдад (в то время он был столицей Аббасидского халифата, сейчас – столица Ирака). Осада прогрессивного и образованного восточного города вражескими ордами длилась 13 дней – с 29 января. 10 февраля Багдад сдался, а 13-го монголы ворвались в город.

Их командование дало своим дикарям город на недельное разграбление. Жителей, пытавшихся покинуть Багдад, убивали. В результате по разным данным погибло от 100 тысяч до миллиона человек. Библиотеки Багдада, включая Дом Мудрости, были уничтожены монголами. В Доме Мудрости хранились рукописи из многих областей науки, особенно медицины и астрономии. Захватчики бросали бесценные книжные труды в реку или жгли. Выжившие потом говорили, что река Тигр была черной от смытых с рукописей чернил и красной от крови ученых и философов. Безумные варвары уничтожали дворцы, мечети, библиотеки, больницы, шедевры архитектуры и искусства. Также была уничтожена уникальная сложная система ирригационных каналов, позволявших успешно вести сельское хозяйство в обезвоженной местности.

Уничтожение Багдада знаменует собой завершение так называемой Золотой эпохи ислама. «Багдад был отличным интеллектуальным центром мира. Падение Багдада было психологическим ударом, от которого исламский мир не оправился. Ислам заперся в себе, стал более консервативным, нетерпимым к конфликтам веры и разума. С ограблением Багдада угас интеллектуальный светоч ислама», — написал о последствиях тех событий, историк из Висконсинского университета Стивен Датч.

10 февраля 1773 года родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета.

10 февраля 1919 года ушел в отставку глава Директории УНР Владимир Винниченко. Причиной этому был его долговременный конфликт с другим лидером УНР и руководителем ее войска Симоном Петлюрой. Их конфликт длился не один год и имел не идеологическую, а личностную подоплеку – между двумя лидерами УНР и однопартийцами была стойкая неприязнь. В 1917 году Винниченко добился того, что Петлюру сняли с должности после захвата большевиками части территорий Слобожанщины. Их сотрудничество в формате Директории было почти бесперспективным с самого начала. Но на этот раз пора было уйти именно Винниченко. Уйдя в отставку, он уехал за границу, полностью разочаровавшись в социалистических взглядах, которые прежде отстаивал. «Здесь, в социалистической советской России, я хороню свою 18-летнюю социалистическую политическую деятельность. Я уезжаю как писатель, а как политик я всей душой хочу умереть», — написал Винниченко, объясняя свое решение.

10 февраля 1940 года в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. В этот момент произошел фактический раскол организации на «бандеровцев» и «мельниковцев». «Бандеровцы» считали, что украинское государство должно быть создано исключительно силами украинского народа – в результате национальной революции. «Мельниковцы» надеялись на помощь гитлеровской Германии. Расколу предшествовала попытка Мельника сфальсифицировать завещание Евгения Коновальца и на его основе утвердить себя вечным вождем ОУН.

10 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

Церковный праздник 10 февраля

10 февраля христиане чтят память преподобного Ефрема Сирина.

Он родился в начале IV века в Месопотамии. Еще юношей пошел в окрестные горы и стал отшельником. После того как родной город Сирина захватили персы, покинул место своего уединения и поселился в монастыре близ города Эдессы, где и прожил до самой смерти. За свою жизнь преподобный написал много песнопений и молитв. Его покаянную молитву «Господи и Владыка моего живота» читают во время Великого поста.

Народные приметы

Ветряный день предсказывает дождливое лето.

Сухой снег – к оттепели, мокрый – к морозам.

Если лед на речках уже растаял, весна будет ранней.

Что нельзя делать 10 февраля

Нельзя убивать никаких насекомых, в том числе пауков. Святой Ефрем является их покровителем.

Нельзя гладить и кормить незнакомых животных.