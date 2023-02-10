Сегодня 10 февраля: какой праздник и день в истории
10 февраля по церковному календарю – память преподобного Ефрема Сирина. В этот день монголы захватили Багдад, родился основатель Харьковского университета Каразин, а ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой.
Праздники и памятные даты 10 февраля
Государственные и профессиональные праздники Украины 10 февраля не отмечают.
Под эгидой ООН проходит Всемирный день зернобобовых. Это Европейский день безопасного интернета.
10 февраля в истории
10 февраля 1258 года монголы захватили, а затем разграбили и почти полностью уничтожили Багдад (в то время он был столицей Аббасидского халифата, сейчас – столица Ирака). Осада прогрессивного и образованного восточного города вражескими ордами длилась 13 дней – с 29 января. 10 февраля Багдад сдался, а 13-го монголы ворвались в город.
Их командование дало своим дикарям город на недельное разграбление. Жителей, пытавшихся покинуть Багдад, убивали. В результате по разным данным погибло от 100 тысяч до миллиона человек. Библиотеки Багдада, включая Дом Мудрости, были уничтожены монголами. В Доме Мудрости хранились рукописи из многих областей науки, особенно медицины и астрономии. Захватчики бросали бесценные книжные труды в реку или жгли. Выжившие потом говорили, что река Тигр была черной от смытых с рукописей чернил и красной от крови ученых и философов. Безумные варвары уничтожали дворцы, мечети, библиотеки, больницы, шедевры архитектуры и искусства. Также была уничтожена уникальная сложная система ирригационных каналов, позволявших успешно вести сельское хозяйство в обезвоженной местности.
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Уничтожение Багдада знаменует собой завершение так называемой Золотой эпохи ислама. «Багдад был отличным интеллектуальным центром мира. Падение Багдада было психологическим ударом, от которого исламский мир не оправился. Ислам заперся в себе, стал более консервативным, нетерпимым к конфликтам веры и разума. С ограблением Багдада угас интеллектуальный светоч ислама», — написал о последствиях тех событий, историк из Висконсинского университета Стивен Датч.
10 февраля 1773 года родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета.
10 февраля 1919 года ушел в отставку глава Директории УНР Владимир Винниченко. Причиной этому был его долговременный конфликт с другим лидером УНР и руководителем ее войска Симоном Петлюрой. Их конфликт длился не один год и имел не идеологическую, а личностную подоплеку – между двумя лидерами УНР и однопартийцами была стойкая неприязнь. В 1917 году Винниченко добился того, что Петлюру сняли с должности после захвата большевиками части территорий Слобожанщины. Их сотрудничество в формате Директории было почти бесперспективным с самого начала. Но на этот раз пора было уйти именно Винниченко. Уйдя в отставку, он уехал за границу, полностью разочаровавшись в социалистических взглядах, которые прежде отстаивал. «Здесь, в социалистической советской России, я хороню свою 18-летнюю социалистическую политическую деятельность. Я уезжаю как писатель, а как политик я всей душой хочу умереть», — написал Винниченко, объясняя свое решение.
10 февраля 1940 года в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. В этот момент произошел фактический раскол организации на «бандеровцев» и «мельниковцев». «Бандеровцы» считали, что украинское государство должно быть создано исключительно силами украинского народа – в результате национальной революции. «Мельниковцы» надеялись на помощь гитлеровской Германии. Расколу предшествовала попытка Мельника сфальсифицировать завещание Евгения Коновальца и на его основе утвердить себя вечным вождем ОУН.
10 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.
Церковный праздник 10 февраля
10 февраля христиане чтят память преподобного Ефрема Сирина.
Он родился в начале IV века в Месопотамии. Еще юношей пошел в окрестные горы и стал отшельником. После того как родной город Сирина захватили персы, покинул место своего уединения и поселился в монастыре близ города Эдессы, где и прожил до самой смерти. За свою жизнь преподобный написал много песнопений и молитв. Его покаянную молитву «Господи и Владыка моего живота» читают во время Великого поста.
Народные приметы
Ветряный день предсказывает дождливое лето.
Сухой снег – к оттепели, мокрый – к морозам.
Если лед на речках уже растаял, весна будет ранней.
Что нельзя делать 10 февраля
Нельзя убивать никаких насекомых, в том числе пауков. Святой Ефрем является их покровителем.
Нельзя гладить и кормить незнакомых животных.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 февраля по церковному календарю – память преподобного Ефрема Сирина. В этот день монголы захватили Багдад, родился основатель Харьковского университета Каразин, а ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой".