Сегодня 7 июля: какой праздник и день в истории

7 июля – в Украине – День работника природно-заповедного дела. В этот день 1572 года умер последний польский король династии Ягеллонов. В 1881-м начали публикацию сказки «Пиноккио». В 1933-м в Харькове покончил с собой Николай Скрипник. В 1987-м в Чернобыле начался судебный процесс над руководителями ЧАЭС. В 2024-м в Харьковской области решили возвращать офлайн-обучение в школах.

Праздники и памятные даты 7 июля

7 июля в Украине – День работника природно-заповедного дела.

В мире – Всемирный день прощения, Международный день мира и любви и Всемирный день шоколада.

7 июля в истории

7 июля 1572 года умер король Речи Посполитой Сигизмунд II. Подробнее.

7 июля 1881 года начался процесс первого издания сказки «Пиноккио». Ее публиковали серийно – во многих номерах одного из первых итальянских еженедельных журналов «Giornale per i bambini» («Журнал для детей»). Там произведение Карло Коллоди выходило под названием «История о кукле».

После четырех месяцев еженедельного выхода эпизодов журнал попытался приостановить историю, но получил большое количество обращений читателей. Тогда, 16 февраля 1882-го, публикации возобновили и печатали сказку до самого ее завершения. А через год, в феврале 1883-го, произведение издали уже единой книгой. В последующие почти полтора века «Пиноккио» перевели на 260 языков мира. Она является одной из самых переводимых книг в истории, а также – одним из главных мировых бестселлеров.

Впрочем, в странах, входивших в состав СССР, классическую историю Коллоди «подменили» русскоязычной адаптацией (а проще говоря плагиатом) авторства Алексея Толстого – «Золотой ключик или Приключения Буратино». История этой «советской» сказки началась с того, что в эмиграции Толстой редактировал русский перевод «Пиноккио». Вернувшись в СССР, он пересказал итальянскую историю, несколько добавив местных реалий и сменив имена главных героев (отец куклы Джеппетто стал Карло, а Пиноккио – Буратино от итальянского «il burattino» – «марионетка»).

7 июля 1933 года покончил с собой Николай Скрипник – одна из очень противоречивых фигур советского периода украинской истории. Подробнее.

7 июля 1987 года в Чернобыле начался суд над шестью работниками ЧАЭС (в том числе тремя руководителями), обвиняемыми в аварии 26 апреля 1986 года. Подробнее.

7 июля 2005 года террористы-смертники из «Аль-Каиды» совершили серию терактов в Лондонском метрополитене и автобусах. В результате подрыва бомб погибли 56 человек, около 700 получили ранения.

7 июля 2009 года в США похоронили Майкла Джексона. Подробнее.

7 июля 2023 года Совет обороны Харьковской области разрешил возобновить офлайн-обучение в учебных заведениях региона. Подробнее.

Церковный праздник 7 июля

7 июля чтят память преподобных Иова и Феодосия Манявских. Святых Феодосия и Иова считают основателями древней святыни – Манявского скита. Преподобный Иов был наставником Феодосия. Вместе они мужественно переживали гонения на православных со стороны католиков и руководили обителью. В их времена здесь построили Крестовоздвиженскую церковь, а скит получил от Константинопольского Патриарха Тимофея ставропигию (непосредственное подчинение предстоятелю церкви, а не местному епископу).

«В конце 1621 года преподобный Иов заболел. После его упокоения игуменом Манявской обители стал святой Феодосий. Он был хорошим последователем своего духовного отца. Благочестиво руководил жизнью братии. Участвовал в православном соборе Киевской митрополии, созванном после унии святителем Иовом (Борецким). Своим участием в этом соборе он подтвердил приверженность Православной Церкви. Преподобный Феодосий жил как ангел во плоти, подавая братии достойный пример для подражания. Слух о его строгой и благочестивой жизни распространился по Карпатам, Галичине, Волыни и Буковине, Молдове и Румынии. Многие православные монастыри признали над собой руководство Манявского скита», — пишут на сайте харьковского храма святого Иоанна Богослова.

Преподобный Феодосий умер в 1629 году и похоронен рядом со своим наставником преподобным Иовом.

Народные приметы

Если 7 июля гроза, то будет неурожай орехов.

Если сильно пахнут полевые цветы, скоро начнется дождь.

Если цикады громко стрекочут, то скоро наступит жара.

Что нельзя делать 7 июля

Нельзя пренебрегать домашней работой, но не стоит стирать.

Нельзя отказывать в помощи.

Не стоит носить украшения.