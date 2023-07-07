Сегодня 7 июля: какой праздник и день в истории

7 июля в народе отмечают Ивана Купала, в церковном календаре – это Рождество Иоанна Предтечи. В этот день 1572 года умер последний польский король династии Ягеллонов. В 1933 году в Харькове покончил жизнь самоубийством один из ключевых деятелей советской Украины Николай Скрипник. В 1987 году в Чернобыле начался судебный процесс над руководителями ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 7 июля

7 июля в Украине — День работника природно-заповедного дела

В народном календаре в этот день – праздник Ивана Купала.

7 июля в истории

7 июля 1572 года умер король Речи Посполитой Сигизмунд II.

Он был первым монархом Речи Посполитой, ведь именно при его правлении была подписана Люблинская уния, объединившая королевство Польское с Великим княжеством Литовским. Сигизмунд II стал последним представителем династии Ягеллонов на троне по мужской линии. Он трижды женился, но не имел наследников. По распространенной версии, двух первых жен Сигизмунда отравила его мать Бона Сфорца. Первая не устраивала ее, ведь имела большое влияние на мужа. На второй (Варваре Радзивилл) Сигизмунд женился вообще без разрешения родителей и против решения польского сейма. Третья жена короля Екатерина Австрийская была бездетной.

После смерти короля сейм решил выдать замуж его сестру Анну Ягеллонку и сделать королем ее мужа. Сначала избрали французского принца – брата короля Карла IX Генриха Валуа. Но тот пробыл недолго королем Ричи Посполитой – он не спешил жениться на Анне, хотя это было условием его избрания. А как только Карл IX умер, Генрих убежал из своего королевства, чтобы занять престол Франции. После перипетий вокруг избрания следующего короля решили провозгласить королевой Анну Ягеллонку, которая должна была выйти замуж за князя Стефана Батория. В конце концов, именно он правил страной.

7 июля 1933 года покончил жизнь самоубийством Николай Скрипник – одна из очень противоречивых фигур советского периода украинской истории.

С одной стороны, он был убежденным коммунистом, последовательным сторонником советской оккупации Украины и участником ряда преступлений режима. С другой – внедрял политику украинизации. К руководству советским оккупационным режимом в Украине Скрипник пришел еще в декабре 1917-го, когда на большевистском съезде советов в Харькове его заочно избрали членом так называемого «Народного Секретариата» — первого правительства еще не существующей республики. Он занимал должности «народных секретарей» и «народных комиссаров» по разным направлениям, в том числе – руководил отраслью образования. В 1920-е под руководством Скрипника провели украинизацию печати, школьного образования. Он в 1927 году созвал всеукраинскую правописную конференцию, на которой разработали новое правописание — «скрипниковку». При этом Скрипник умудрялся оставаться идейным врагом украинских националистов и посодействовал уничтожению значительной части украинской интеллигенции. В конце октября 1932 года был ответственным за выполнение хлебозаготовок в Днепропетровской области. В 1933-м окружение Сталина обвинило Скрипника в «контреволюционной» деятельности. Поняв, к чему приведет сокрушительная критика со стороны однопартийцев, он не стал ждать репрессий и застрелился.

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7 июля 1987 года в Чернобыле начался суд над шестью работниками ЧАЭС (в том числе тремя руководителями), обвиняемыми в аварии 26 апреля 1986 года.

Процесс де-юре был открытым, но де-факто мало кто мог присутствовать на нем, ведь для того, чтобы прибыть в Чернобыль, требовалось получить специальный пропуск. Журналистов в зал пустили только дважды — во время оглашения обвинений и в день оглашения приговора. Обвиняли сотрудников и руководителей ЧАЭС в нарушении правил безопасности, халатности и злоупотреблении служебным положением. На заседаниях заслушали около 40 свидетелей (и некоторые из них свидетельствовали в пользу подсудимых, отмечая конструктивные проблемы самого реактора). В результате всех подсудимых признали виновными. Наибольшие сроки (по 10 лет тюрьмы) получили директор ЧАЭС Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин и его заместитель Анатолий Дятлов. Начальнику смены станции Борису Рогожкину дали пять лет, начальнику реакторного цеха № 2 Алексею Коваленко – три, инспектору Госатомэнергонадзора Юрию Лаушкину – два.

7 июля 2005 года террористы-смертники из «Аль-Каиды» совершили серию терактов в Лондонском метрополитене и автобусах. В результате подрыва бомб погибли 56 человек, около 700 получили ранения.

7 июля 2009 года в США похоронили Майкла Джексона. 50-летний «король поп-музыки» внезапно скончался из-за остановки дыхания 25 июня. Состояние Джексона резко ухудшилось после инъекции пропофола (снотворного), которую ему сделал личный врач Конрад Мюррей. Мюррея впоследствии приговорили к четырем годам заключения, но после двух лет 28 октября 2013 досрочно освободили. Прощание с Джексоном состоялось в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе. Тело доставили в золоченом гробу, украшенном красными розами. Его установили перед сценой. А в концерте памяти приняли участие Лайонел Ричи, Мэрайя Кэри, Стиви Вандер и другие звезды. Траурную церемонию онлайн транслировали несколько ведущих мировых телеканалов. «Короля» похоронили на кладбище Форест-Лаун в Лос-Анджелесе.

Церковный праздник 7 июля

7 июля христиане отмечают рождество предтечи и крестителя Господня Иоанна. Родителями Иоанна Предтечи были священник Захария и Елизавета. Они дожили до старости, не имея детей. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет предвестником ожидаемого Мессии. Захария усомнился, что в старости можно иметь сына и просил знамения. И получил его — вместе с наказанием за неверие: священник был поражен немотой вплоть до исполнения пророчества. Елизавета забеременела и таилась пять месяцев от людей, боясь насмешек из-за своего возраста. Но впоследствии ее посетила дальняя родственница – Дева Мария, чтобы разделить свою и ее радость. Елизавета первой приветствовала Марию как мать Божью. Наконец Елизавета родила сына и назвала Иоанном. Все были удивлены, ведь ни у кого в роду не было такого имени. Но Захария написал на дощечке: «Иоанн имя ему» – и сразу смог говорить. Он тут же произнес пророческие слова о том, что сын его Иоанн — Предтеча Господа. Когда царь Ирод приказал убить всех младенцев, Елизавета с сыном убежала в пустыню и скрывалась в пещере. Захария же продолжал служить в Иерусалиме. Ирод послал к нему воинов с приказом открыть место нахождения младенца Иоанна и его матери. Но Захария ответил, что ему это неизвестно. Тогда его убили прямо в храме. Елизавета же с сыном жила дальше в пустыне, и там и умерла. Иоанн под охраной ангела был в пустыне до тех пор, пока не вышел на проповедь о покаянии и сам крестил Иисуса Христа.

Народные приметы

Если на траве много росы, ждите богатого урожая огурцов.

Если небо звездное, то осенью будет много грибов.

Сверчки ночью поют — зима будет мягкой.

Что нельзя делать 7 июля

Нельзя пользоваться ножом.

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя физически работать и заниматься рукоделием.

Нельзя жаловаться на жизнь.