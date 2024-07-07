Сегодня 7 июля: какой праздник и день в истории

7 июля — День Военно-морских сил ВСУ. Год назад в этот день в Харьковской области решили возвращать офлайн-обучение в школах. В 1572-м умер последний польский король династии Ягеллонов. В 1933-м в Харькове покончил жизнь самоубийством один из ключевых деятелей советской Украины Николай Скрипник. В 1987-м в Чернобыле начался судебный процесс над руководителями ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 7 июля

7 июля в Украине – День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота (оба отмечают в первое воскресенье июля), День работника природно-заповедного дела.

В мире: Международный день мира и любви и Всемирный день прощения (у этого праздника есть несколько дат, другая – 27 августа).

7 июля в истории

7 июля 1572 года умер король Речи Посполитой Сигизмунд II. Подробнее.

7 июля 1933 года покончил с собой Николай Скрипник – одна из очень противоречивых фигур советского периода украинской истории. Подробнее.

7 июля 1987 года в Чернобыле начался суд над шестью работниками ЧАЭС (в том числе тремя руководителями), обвиняемыми в аварии 26 апреля 1986 года. Подробнее.

7 июля 2005 года террористы-смертники из «Аль-Каиды» совершили серию терактов в Лондонском метрополитене и автобусах. В результате подрыва бомб погибли 56 человек, около 700 получили ранения.

7 июля 2009 года в США похоронили Майкла Джексона. Подробнее.

7 июля 2023 года Совет обороны Харьковской области утвердил решение, которое сделало лето прошлого года «офлайн-скандальным». А именно — разрешил возобновить офлайн-обучение в учебных заведениях региона, в том числе и в Харькове. Об этом тогда сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Офлайн обучение будет возможным только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и прочее. При реализации этих мероприятий – учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях», – заявил Синегубов.

В дальнейшем ХОВА неоднократно приходилось уточнять этот посыл и давать объяснения по поводу того, как дети в школах будут успевать перемещаться к укрытиям, учитывая, что ракета С-300 долетает из Белгородской области в Харьков за 30-40 секунд. В частности, для учащихся обещали организовать тренировки по эвакуации. Планировалось, что формат обучения каждого ребенка индивидуально – онлайн или офлайн – будут выбирать родители. Однако в соцсетях сразу развернулись острые дискуссии, местами перерастающие в словесные баталии. Родители Харьковщины предполагали, что постепенно им оставят только ограниченный выбор: либо вести детей в классы, либо менять школу, чтобы не рисковать и продолжать онлайн-обучение. Первыми от «щедрого предложения» посадить детей за парты отказались в Чугуевской городской громаде. Уже 11 июля там сообщили: дети продолжат обучаться онлайн.

Изначально областное руководство сформулировало разрешение на офлайн-обучение следующим образом: работать смогут все учебные заведения, где будут укрытия, отвечающие требованиям Государственных строительных норм.

О радиационных укрытиях (во всяком случае в официальных заявлениях ХОВА и распространяемом видео) речь не шла. В Харькове тем временем уже активно ремонтировали школьные подвалы, создавая там простейшие укрытия. Однако уже 12 июля начальник ХОВА Олег Синегубов начал «давать заднюю». Он сообщил, что офлайн-обучение наиболее вероятно только в двух районах области — Лозовском и Красноградском, удаленных от линии фронта и границы с РФ. Однако все еще не возражал, что и на других территориях (в том в Харькове) могут начать обучение за партами – если успеют подготовить укрытия. При этом впервые озвучил: эти укрытия должны быть не простыми, а именно противорадиационными. А дальше заявил: в Харькове пока нет укрытий, отвечающих требованиям.

Уже на следующий день мэр Харькова Игорь Терехов парировал в эфире нацмарафона: в Харькове для перехода к офлайн-обучению подготовили 51 школьное укрытие, еще 21 – готовят. Одновременно директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила, что полсотни укрытий готовы, а «тысячи педагогов» Харькова «обижены» на заявления ХОВА, что достойных укрытий нет. На официальном сайте департамента даже разместили соответствующее заявление от имени «работников образования Харькова» (не указав конкретных фамилий или номеров учебных заведений). Впоследствии в родительских чатах города начали проводить опрос о том, согласны ли родители на офлайн-обучение их детей. Однако уже 20 июля мэр Харькова сообщил, что дети будут учиться в метро. А 24-го объявил, что проведет встречи с родителями в разных районах города, где будут обсуждать формат обучения школьников. От идеи учить детей в «подготовленных укрытиях» в подвалах школ в мэрии окончательно отказались. Директор департамента образования признала, что на самом деле эти укрытия – самые простые, а решение Совета обороны позволяет офлайн только там, где есть настоящие бомбоубежища. При этом она отметила, что родители 21% учеников Харькова, по данным опросов, настроены именно на образование «вживую».

10 августа в департаменте образования ХОВА заявили: ни одна школа или детсад Харьковщины не изъявили желания перейти на офлайн-обучение. А 11 августа Олег Синегубов сообщил об еще одном изменении в подходе: о тренировках детей эвакуироваться за 30 секунд уже забыли и решили, что офлайн позволят только там, где дети будут учиться сразу в безопасном пространстве – под землей. Уже 29 августа мэр Харькова сообщил: в городе сформировали уже 60 классов для обучения в метрошколе. Параллельно и следом за этими событиями и в области, и в городе приступили к строительству подземных школ.

А о дилемме онлайн/офлайн Харькову пришлось вспомнить недавно – по очень печальному поводу: 23 июня российский КАБ попал в здание частной Авторской школы Бойко в районе Сокольники. Сразу же на месте «прилета» мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что учебное заведение (и школа, и детсад) работали офлайн, нарушая тем самым действующее законодательство.

К счастью, «прилет» произошел во время летних каникул, да еще и в выходные, так что детей в здании не было. 28 июня на Совете обороны области рассмотрели решение приостановить лицензию Авторской школы Бойко. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Почти ровно через год после попытки разрешить офлайн-обучение в Харьковской области глава ХОВА заявил: «Не может происходить образовательный процесс, когда не создана безопасная среда. При том что враг испытывает по Харьковщине все новые и новые скоростные и разрушительные боеприпасы. Это противоречит и законодательству, и любым нравственным человеческим принципам».

Церковный праздник 7 июля

7 июля чтят всех святых земли Украинской – всех новомучеников и исповедников, пострадавших в Украине в ХХ веке за Христа и православную веру. Это также день памяти благоверного Аскольда, первомученика Киевского. Это переходной праздник, отмечаемый во второе воскресенье после Пятидесятницы. Князь Аскольд был язычником. Чтобы поднять авторитет молодого государства — Киевской Руси, он решил в 860 году совершить поход на Константинополь. Однако флот молитвами патриарха Константинопольского Фотия попал в бурю. После этого чуда Аскольд попросил патриарха Фотия крестить себя и весь народ русский. С того времени в Киеве возникла христианская община и была основана епископская кафедра. На Руси начала распространяться христианская вера. Это было первое (Аскольдово) крещение Руси. Впоследствии приглашенный заговорщиками из Новгорода воевода Олег убил Аскольда, и язычники вернули себе власть на Руси.

Народные приметы

Если 7 июля гроза, то будет неурожай орехов.

Если сильно пахнут полевые цветы, скоро начнется дождь.

Если цикады громко стрекочут, то скоро наступит жара.

Что нельзя делать 7 июля

Лучше не выходить на улицу в ночь с 7 на 8 июля.

Нельзя рассказывать чужие тайны.

Лучше не брать в руки острые и режущие предметы.