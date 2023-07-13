«Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах

В школах Харькова подготовили 51 укрытие, чтобы с 1 сентября ученики смогли выйти на комбинированное обучение.

В мэрии Харькова не соглашаются со словами главы ХОВА Олега Синегубова, который на брифинге 12 июля заявил, что не знает ни одну городскую школу, где есть укрытие, отвечающее всем нормам.

«Когда глава ОВА говорит о том, что в Харькове нет никаких условий, чтобы начать смешанное обучение – это нас просто удивило. Подготавливать укрытия к работе мы начали еще в 2022 году. Еще в 22-м году мы подготовили 51 укрытие. То, что вы видите на экранах – это то, что подготовлено в прошлом году. Потому что в этом году работы только начаты. Работы продолжаются и завершенных продуктов у нас еще нет», — сообщила во время брифинга директор департамента образования ХГС Ольга Деменко.

Деменко также отметила, что подготовленные укрытия в школах уже проверили представители ЮНИСЕФ, глава комитета по образованию и науке и народные депутаты.

«А почему бы главам области не прийти в такие укрытия и не убедиться самим? То есть, если бы кто-то приехал и посмотрел на наши укрытия, то сегодня не были бы обиженные тысячи педагогов города Харькова», — сказала Деменко.