В харьковском приюте смогут без света оперировать животных (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В КП «Центр обращения с животными» установили солнечные панели для операционного блока.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там отметили, что необходимое оборудование приют получил в рамках помощи Харькову от других городов Украины.
«Благодаря панелям операционная сможет функционировать автономно, и ветеринары будут лечить животных даже в периоды отсутствия света», — добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» установили солнечные панели для операционного блока.".