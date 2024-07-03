В харьковском приюте смогут без света оперировать животных (фото)

В КП «Центр обращения с животными» установили солнечные панели для операционного блока.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там отметили, что необходимое оборудование приют получил в рамках помощи Харькову от других городов Украины.

«Благодаря панелям операционная сможет функционировать автономно, и ветеринары будут лечить животных даже в периоды отсутствия света», — добавили в мэрии.