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В харьковском приюте смогут без света оперировать животных (фото)

Общество 11:40   03.07.2024
Виктория Яковенко
В харьковском приюте смогут без света оперировать животных (фото) Фото: Харьковский горсовет

В КП «Центр обращения с животными» установили солнечные панели для операционного блока.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там отметили, что необходимое оборудование приют получил в рамках помощи Харькову от других городов Украины.

«Благодаря панелям операционная сможет функционировать автономно, и ветеринары будут лечить животных даже в периоды отсутствия света», — добавили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» установили солнечные панели для операционного блока.".