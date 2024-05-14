Харьковчан просят взять животных из городского приюта: вольеры переполнены
Фото: Харьковский горсовет
В КП «Центр обращения с животными» обратились к жителям Харькова с просьбой приютить собак и кошек.
«Как сообщили на предприятии, в приют поступает много звонков с просьбой забрать животных из зоны боевых действий. Поскольку вольеры приюта уже переполнены, горожан призывают приобщиться к спасению домашних любимцев», — сообщили в Харьковском горсовете.
В КП отметили, что все животные привиты от бешенства и вирусных заболеваний, кастрированы/стерилизованы, обработаны от паразитов.
Обратиться в городской приют можно каждый день с 9:00 до 16:30.
Ознакомиться с анкетами животных можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, кошки, КП, міськрада, приют, собаки, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» обратились к жителям Харькова с просьбой приютить собак и кошек.".