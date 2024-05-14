Харьковчан просят взять животных из городского приюта: вольеры переполнены

В КП «Центр обращения с животными» обратились к жителям Харькова с просьбой приютить собак и кошек.

«Как сообщили на предприятии, в приют поступает много звонков с просьбой забрать животных из зоны боевых действий. Поскольку вольеры приюта уже переполнены, горожан призывают приобщиться к спасению домашних любимцев», — сообщили в Харьковском горсовете.

В КП отметили, что все животные привиты от бешенства и вирусных заболеваний, кастрированы/стерилизованы, обработаны от паразитов.

Обратиться в городской приют можно каждый день с 9:00 до 16:30.

Ознакомиться с анкетами животных можно по ссылке.