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Харьковчан просят взять животных из городского приюта: вольеры переполнены

Общество 14:14   14.05.2024
Виктория Яковенко
Харьковчан просят взять животных из городского приюта: вольеры переполнены Фото: Харьковский горсовет

В КП «Центр обращения с животными» обратились к жителям Харькова с просьбой приютить собак и кошек.

«Как сообщили на предприятии, в приют поступает много звонков с просьбой забрать животных из зоны боевых действий. Поскольку вольеры приюта уже переполнены, горожан призывают приобщиться к спасению домашних любимцев», — сообщили в Харьковском горсовете.

В КП отметили, что все животные привиты от бешенства и вирусных заболеваний, кастрированы/стерилизованы, обработаны от паразитов.

Обратиться в городской приют можно каждый день с 9:00 до 16:30.

Ознакомиться с анкетами животных можно по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» обратились к жителям Харькова с просьбой приютить собак и кошек.".