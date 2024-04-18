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Модно «усыновить» собаку из Харькова: животные из приюта нашли дом за границей

Общество 15:52   18.04.2024
Виктория Яковенко
Модно «усыновить» собаку из Харькова: животные из приюта нашли дом за границей Фото: КП «Центр обращения с животными»

Собаки из харьковского приюта нашли хозяев за границей.

«Фото счастливых и влюбленных хвостиков радуют работников предприятия в эти нелегкие времена. Адопция харьковских собачек прошла быстро, ведь все собаки привиты от вирусных заболеваний, обработаны от паразитов и стерилизованы, кастрированы», — сообщили в КП «Центр обращения с животными».

В этом году волонтеры планируют забрать в Германию еще около 20-40 собак из харьковского приюта, отметили в КП.

«Ведь сейчас в Европе очень модно «усыновить» собаку из Украины, тем более из города-героя Харьков», — добавили в приюте.

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Фото: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 15:52;

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