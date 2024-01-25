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Прибежал раненым: в Харькове ищут владельца пса, пострадавшего из-за обстрела

Общество 11:13   25.01.2024
Виктория Яковенко
Прибежал раненым: в Харькове ищут владельца пса, пострадавшего из-за обстрела Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской приют принимает животных, пострадавших во время ракетных ударов 23 января.

В КП «Центр обращения с животными» рассказали, что к ним обратилась комендант общежития из Фанинского переулка и сообщила: к ним прибежал раненый пес.

По словам работников центра, животное с ошейником, упитанное, поэтому может быть домашним.

Специалисты приюта поймали животное на третьем этаже общежития.

Сейчас собака находится в приюте по адресу: пр. Гагарина, 358. Ищут его владельца. Телефон для справок: 0-800-50-43-13.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской приют принимает животных, пострадавших во время ракетных ударов 23 января.".