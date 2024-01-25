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Прибіг пораненим: у Харкові шукають власника пса, постраждалого через обстріл

Суспільство 11:13   25.01.2024
Вікторія Яковенко
Прибіг пораненим: у Харкові шукають власника пса, постраждалого через обстріл Фото: Харківська міськрада

Харківський міський притулок приймає тварин, які постраждали під час ракетних ударів 23 січня.

У КП «Центр поводження з тваринами» розповіли, що до них звернулася комендант гуртожитку з Фанінського провулку і повідомила: до них прибіг поранений пес.

За словами працівників центру, тварина з ошийником, вгодована, тому може бути домашньою.

Фахівці притулку піймали тварину на третьому поверсі гуртожитку.

Наразі собака перебуває в притулку за адресою: пр. Гагаріна, 358. Шукають його власника. Телефон для довідок: 0-800-50-43-13.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський притулок приймає тварин, які постраждали під час ракетних ударів 23 січня.".