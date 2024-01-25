Прибіг пораненим: у Харкові шукають власника пса, постраждалого через обстріл
Фото: Харківська міськрада
Харківський міський притулок приймає тварин, які постраждали під час ракетних ударів 23 січня.
У КП «Центр поводження з тваринами» розповіли, що до них звернулася комендант гуртожитку з Фанінського провулку і повідомила: до них прибіг поранений пес.
За словами працівників центру, тварина з ошийником, вгодована, тому може бути домашньою.
Фахівці притулку піймали тварину на третьому поверсі гуртожитку.
Наразі собака перебуває в притулку за адресою: пр. Гагаріна, 358. Шукають його власника. Телефон для довідок: 0-800-50-43-13.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський притулок приймає тварин, які постраждали під час ракетних ударів 23 січня.".