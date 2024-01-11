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Собака загубився в Харкові після ракетного удару (відео)

Події 09:27   11.01.2024
Оксана Горун
Собака загубився в Харкові після ракетного удару (відео)

У Харкові шукають господарів собаки, який загубився 3 січня – після чергового обстрілу міста.

“Внаслідок обстрілу Харкова 3.01 загубилася собачка Кора. Дівчинка приблукала на закритий паркувальний майданчик ТРЦ “Французький бульвар”. Її врятували працівники торговельного центру”, – повідомили в громадській організації “Порятунок тварин Харків”.

Хазяїв Кори не можуть знайти. Три дні вона провела до ТРЦ, а потім співробітники звернулися за допомогою до рятувальників тварин.

“Зараз вона відновлюється під опікою”, – зазначили в організації.

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Нагадаємо, 3 січня ракетного удару по Харкову завдали пізно увечері. Мер міста повідомив, що “приліт” – у “відносному центрі”, у Шевченківському районі. Тоді постраждала будівля навчального закладу, у житловому будинку вилетіли вікна.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові шукають господарів собаки, який загубився 3 січня – після чергового обстрілу міста".