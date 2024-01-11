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Удар по готелю в Харкові: кількість постраждалих зросла, вирва у 4 метри

Події 07:52   11.01.2024
Оксана Горун
Удар по готелю в Харкові: кількість постраждалих зросла, вирва у 4 метри

12 людей постраждали через ракетний удар по готельному комплексу на вулиці Шевченка в Харкові, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“У Харкові, внаслідок обстрілу рашистами готелю, постраждало 12 людей (станом на 7:00). Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині, розказують правду про злочини, скоєні рашистами на українській землі. Росія цілеспрямовано била по готелю – на місці виявлено вирву глибиною 4 метри, також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети (попередньо С-300)”, – повідомив вранці 11 січня Тимошко.

Він також поінформував про загиблу через обстріл на Харківщині. Це мешканка села Вільхуватка. У селі зруйновані ліцей та житлові будинки. По Боровій протягом доби били з РСЗВ, пошкоджені складські приміщення. У Вовчанську росіяни обстрілами обірвали дроти електропередач.

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“Тривають обстріли прикордонних і прифронтових районів. Населені пункти Куп’янського, Чугуївського районів зазнали значних руйнувань. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі будівлі, автомобілі”, – доповнив Тимошко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 людей постраждали через ракетний удар по готельному комплексу на вулиці Шевченка в Харкові, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".