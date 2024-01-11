Удар по отелю в Харькове: количество пострадавших возросло, воронка в 4 метра
12 человек пострадали из-за ракетного удара по отельному комплексу на улице Шевченко в Харькове, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
«В Харькове, в результате обстрела рашистами гостиницы, пострадали 12 человек (по состоянию на 7:00). Все гражданские, среди них иностранные журналисты, они работают на Харьковщине, Донеччине, рассказывают правду о преступлениях, совершенных рашистами на украинской земле. Россия целенаправленно била по гостинице – на месте обнаружена воронка глубиной четыре метра, также российская ракета разрушила еще одно здание рядом. Всего две ракеты (предварительно С-300)», — сообщил утром 11 января Тимошко.
Он также проинформировал о погибшей из-за обстрелов на Харьковщине. Это жительница села Ольховатка. В селе разрушен лицей и жилые дома. По Боровой в течение суток били из РСЗО, повреждены складские помещения. В Волчанске россияне обстрелами оборвали провода электропередач.
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«Продолжаются обстрелы в приграничных и прифронтовых районах. Населенные пункты Купянского, Чугуевского районов получили значительные разрушения. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, автомобили», — дополнил Тимошко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: отель, полиция, поранені, ракетний удар, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 человек пострадали из-за ракетного удара по отельному комплексу на улице Шевченко в Харькове, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко".