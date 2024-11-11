Стало известно, кто вместо Тимошко возглавил ГУНП Харьковщины (фото)
Полицию Харьковской области возглавил Петр Токарь. До этого он работал начальником ГУ Нацполиции в Сумской области.
Нового руководителя представил глава Нацполиции Иван Выговский. Он также поблагодарил бывшего руководителя Владимира Тимошко за службу и работу в прифронтовой области, пожелал успехов на новой должности в центральном аппарате Нацполиции.
«Петр Танасеевич имеет многолетний стаж работы в органах внутренних дел. Был руководителем различных территориальных подразделений и готов к вызовам, которые ставят перед нами настоящее в условиях войны. Харьков – украинский город, хотя враг рассчитывал на другое. Полиция региона работает на один результат. Я благодарю каждого и каждого, кто работает на нашу общую победу», — отметил Выговский.
Токарь заверил, что он приложит максимум усилий для поддержки в области стабильной обстановки и окружающей среды для населения.
Читайте также: «Занимаю другую должность». Тимошко больше не начальник ГУНП Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гунп, полиция, тимошко, Токарь, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стало известно, кто вместо Тимошко возглавил ГУНП Харьковщины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицию Харьковской области возглавил Петр Токарь. До этого он работал начальником ГУ Нацполиции в Сумской области.".