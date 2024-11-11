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Стало известно, кто вместо Тимошко возглавил ГУНП Харьковщины (фото)

Общество 14:00   11.11.2024
Виктория Яковенко
Стало известно, кто вместо Тимошко возглавил ГУНП Харьковщины (фото) Фото: Нацполиция Украины

Полицию Харьковской области возглавил Петр Токарь. До этого он работал начальником ГУ Нацполиции в Сумской области.

Нового руководителя представил глава Нацполиции Иван Выговский. Он также поблагодарил бывшего руководителя Владимира Тимошко за службу и работу в прифронтовой области, пожелал успехов на новой должности в центральном аппарате Нацполиции.

«Петр Танасеевич имеет многолетний стаж работы в органах внутренних дел. Был руководителем различных территориальных подразделений и готов к вызовам, которые ставят перед нами настоящее в условиях войны. Харьков – украинский город, хотя враг рассчитывал на другое. Полиция региона работает на один результат. Я благодарю каждого и каждого, кто работает на нашу общую победу», — отметил Выговский.

Токарь заверил, что он приложит максимум усилий для поддержки в области стабильной обстановки и окружающей среды для населения.

Токарь Харьковщина
Фото: Нацполиция Украины
Токарь Харьковщина
Фото: Нацполиция Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицию Харьковской области возглавил Петр Токарь. До этого он работал начальником ГУ Нацполиции в Сумской области.".