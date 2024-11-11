Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
Поліцію Харківської області очолив Петро Токар. До цього він працював начальником ГУ Нацполіції у Сумській області.
Нового керівника представив голова Нацполіції Іван Вигівський. Він також подякував колишньому керівнику Володимиру Тимошко за службу і роботу в прифронтовій області, побажав успіхів на новій посаді у центральному апараті Нацполіції.
«Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу», – зазначив Вигівський.
Токар запевнив, що він докладе максимум зусиль задля підтримання в області стабільної обстановки та безпекового середовища для населення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гунп, поліція, тимошко, Токарь, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцію Харківської області очолив Петро Токар. До цього він працював начальником ГУ Нацполіції у Сумській області.".