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Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)

Суспільство 14:00   11.11.2024
Вікторія Яковенко
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото) Фото: Нацполіція України

Поліцію Харківської області очолив Петро Токар. До цього він працював начальником ГУ Нацполіції у Сумській області.

Нового керівника представив голова Нацполіції Іван Вигівський. Він також подякував колишньому керівнику Володимиру Тимошко за службу і роботу в прифронтовій області, побажав успіхів на новій посаді у центральному апараті Нацполіції.

«Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу», – зазначив Вигівський.

Токар запевнив, що він докладе максимум зусиль задля підтримання в області стабільної обстановки та безпекового середовища для населення.

Токарь Харьковщина
Фото: Нацполіція України
Токарь Харьковщина
Фото: Нацполіція України

Читайте також: «Обіймаю іншу посаду». Тимошко більше не начальник ГУНП Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцію Харківської області очолив Петро Токар. До цього він працював начальником ГУ Нацполіції у Сумській області.".