«Обіймаю іншу посаду». Тимошко більше не начальник ГУНП Харківщини

Володимир Тимошко, який із 24 лютого 2022 року був начальник ГУ Нацполіції в Харківській області, більше не обіймає цю посаду.

Про це він повідомив на власній сторінці в мережі «Фейсбук». Тимошко зазначив, що відсьогодні, 9 листопада, обіймає іншу посаду в системі Нацполіції.

«24.02.2022 я їхав в своє рідне місто з єдиним наказам Президента України і керівництва МВС, НПУ – «утримати Харків» і цей наказ, разом зі всіма силами оборони і поліцейськими гарнізону, я виконав. Рахунок на табло. Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення. Мав честь очолювати найкращий в світі колектив поліції. І цим пишаюсь. Рівень поваги мешканців Слобожанщини до поліції цьому підтвердження. Впевнений, що так буде і надалі. Залишаю за собою повністю дієздатний, бойовий підрозділ, який точно виконає свої функції. Забираю з собою зароблену (я вважаю) частинку залізобетону, а також частинку поваги до поліції, повагу друзів, побратимів, з якими пліч-о-пліч пройшов цей надскладний час і памʼять, про тих кого з нами вже немає», – написав Тимошко.

Він також подякував всім побратимам, які були поруч, керівництву держави, МВС, НПУ за підтримку.

«Далі план такий: робота, перемога у війні. Все буде Україна. Честь маю», – додав Тимошко.

Нагадаємо, раніше інформацію про те, що начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка збираються звільнити підтвердило МГ “Об’єктив” джерело у правоохоронних органах. Інформацію активно обговорювали у мережі харківські журналісти. Вони підтримували Тимошка.