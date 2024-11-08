У Харкові готуються звільнити начальника ГУНП – джерело

Головного поліціянта Харківщини Володимира Тимошка мають намір звільнити. Інформацію підтвердило МГ “Об’єктив” джерело в правоохоронних органах.

“Вчора (Тимошко) написав рапорт (на звільнення)”, – підтвердило наше джерело, при цьому спростувавши, що причиною для звільнення став “приліт” двох ракет С-400 по місцю дислокації поліціянтів у Харкові 1 листопада: “Це не причина, а привід”.

Звільнення, що нібито готується, вже активно обговорюють у мережі харківські журналісти. Вони підтримують Тимошка.

“Рішення зняти начпола Харківщини Володимир Тимошко Володимира Тимошка – м’яко кажучи, погане рішення. Пів міста гудить, вже пишуть в соцмережах. Всі, з ким говорила – не можуть повірити“, – написала у Фейсбуці власна кореспондентка ICTV в Харкові Тетяна Доцяк.

Вона нагадує: Тимошко приїхав до Харкова й очолив поліцію 24 лютого 2022 року – в перший день повномасштабного вторгнення РФ.

“Я бачу його на кожному прильоті, його підлеглі з перших хвилин на місці ударів, попри можливі повторні обстріли, доправляють гуманітарку, евакуюють людей з фронтових територій, куди вже ніхто більше їздить, крім військових. Поліцію почали поважати. Поліції почали довіряти. Якщо я чогось не знаю – скажіть відкрито. А ні – не чіпайте Тимошка”, – заявила Доцяк.

Так само висловилася і власкорка інформагентства “Укрінформ” Юлія Байрачна. Вона вважає, що рішення про звільнення Тимошка, якщо його ухвалять, – “це буде величезна помилка”.

“За рішення звільнити з посади Тимошка подякують хіба що експоліцейські – зрадники і скоти, яких за ці 2,5 роки виперли з ГУНП”, – написала Байрачна у Фейсбуці.

Однак у соцмережах є й противники начальника ГУНП.

“Скажу відкрито. Коли біля житлової багатоповерхівки «заселилися» ціле управління поліції, до якого почали приїжджати інші поліцейські й т.д. зі всієї Харківської області, то мешканці цієї багатоповерхівки були дуже здивовані цією безпечністю, а точніше повністю ігноруванням заходів безпеки. Ці мешканці будинку просто чекали у страху кожного дня прильоту по цьому «центру прийняття рішень», як казали між собою. Увесь двір цих громадян був заставлений автомобілями поліцейських… От, на жаль, і дочекалися… Це була злочинна недбалість розташовувати під час війни в одному місті таку кількість правоохоронців та ще й поряд з житловими будинками, де мешкають цивільні. Невже начальник ГУНП не міг приїхати хоч би раз на цей обʼєкт і побачити на власні очі що коїться і яка біда може трапитися? Після прильотів бомб та ракет можна приїжджати куди завгодно, але цю страшну подію можливо було уникнути…Тим паче вже був досвід прильоту по ГУНП”, – написав у коментарях до посту Тетяни Доцяк офіцер ЗСУ Олександр Зуєв – колишній поліціянт (працював у ГУНП до 2017 року).