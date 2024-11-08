В Харькове готовятся уволить начальника ГУНП – источник

Главного полицейского Харьковщины Владимира Тимошко собираются уволить. Информацию подтвердил МГ «Объектив» источник в правоохранительных органах.

«Вчера (Тимошко) написал рапорт (на увольнение)», — подтвердил наш источник, при этом опровергнув, что причиной для увольнения стал «прилет» двух ракет С-400 по месту дислокации полицейских в Харькове 1 ноября: «Это не причина, а повод».

Якобы готовящееся увольнение уже активно обсуждают в сети харьковские журналисты. Они поддерживают Тимошко.

«Решение снять начпола Харьковщины Владимир Тимошко – мягко говоря, плохое решение. Пол города гудит, уже пишут в соцсетях. Все, с кем говорила – не могут поверить», – написала в Facebook собственный корреспондент ICTV в Харькове Татьяна Доцяк.

Она напоминает: Тимошко приехал в Харьков и возглавил полицию 24 февраля 2022 года – в первый день полномасштабного вторжения РФ.

«Я вижу его на каждом прилете, его подчиненные с первых минут на месте ударов, несмотря на возможные повторные обстрелы, доставляют гуманитарку, эвакуируют людей с фронтовых территорий, куда уже никто больше ездит, кроме военных. Полицию стали уважать. Полиции стали доверять. Если я чего-то не знаю – скажите открыто. А нет – не трогайте Тимошко», — заявила Доцяк.

Подобным образом высказалась и собкор информагентства «Укринформ» Юлия Байрачная. Она считает, что решение об увольнении Тимошко, если его примут, – «это будет огромная ошибка».

«За решение освободить от должности Тимошко поблагодарят разве что экс-полицейские — предатели и скоты, которых за эти 2,5 года выперли из ГУНП», — написала Байрачная в Facebook.

Однако в соцсетях есть и противники начальника ГУНП.

«Скажу открыто. Когда у жилой многоэтажки «заселилось» целое управление полиции, в которое стали приезжать другие полицейские и т.д. со всей Харьковской области, жители этой многоэтажки были очень удивлены этой беспечностью, а точнее полным игнорированием мер безопасности. Эти жильцы дома просто ждали в страхе каждый день прилета по этому «центру принятия решений», как говорили между собой. Весь двор этих граждан был заставлен автомобилями полицейских… Вот, к сожалению, и дождались… Это была преступная халатность – располагать во время войны в одном городе такое количество правоохранителей, да еще рядом с жилыми домами, где проживают гражданские. Неужели начальник ГУНП не мог приехать хотя бы раз на этот объект и увидеть своими глазами происходящее и какая беда может случиться? После прилетов бомб и ракет можно приезжать куда угодно, но этого страшного события можно было избежать. Тем более, уже был опыт прилета по ГУНП», — написал в комментариях к посту Татьяны Доцяк офицер ВСУ Александр Зуев – бывший полицейский (работал в ГУНП до 2017 года).