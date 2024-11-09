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«Занимаю другую должность». Тимошко больше не начальник ГУНП Харьковщины

Общество 09:57   09.11.2024
Виктория Яковенко
«Занимаю другую должность». Тимошко больше не начальник ГУНП Харьковщины Фото: Владимир Тимошко

Владимир Тимошко, который с 24 февраля 2022 года был начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области, больше не занимает эту должность.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Тимошко отметил, что с сегодняшнего дня, 9 ноября, занимает другую должность в системе Нацполиции.

«24.02.2022 я ехал в свой родной город по единым приказам президента Украины и руководства МВД, НПУ – «удержать Харьков» и этот приказ, вместе со всеми силами обороны и полицейскими гарнизона, я выполнил. Счет на табло. Мне не стыдно ни за одну минуту работы, ни за один день войны и ни одно принятое решение. Имел честь возглавлять лучший в мире коллектив полиции. И этим горжусь. Уровень уважения жителей Слобожанщины к полиции этому подтверждение. Уверен, что так будет и дальше. Оставляю за собой полностью дееспособное, боевое подразделение, которое точно выполнит свои функции. Звбираю с собой заработанную (я считаю) частицу железобетона, а также частицу уважения к полиции, уважение друзей, собратьев, с которыми бок о бок прошло это сверхсложное время и память, о тех, кого с нами уже нет», — написал Тимошко.

Он также поблагодарил всех побратимов, руководство государства, МВД, НПУ за поддержку.

«Далее план такой: работа, победа в войне. Всё будет Украина. Честь имею», — добавил Тимошко.

Напомним, ранее информацию о том, что начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко собираются уволить подтвердил МГ «Обьектив» источник в правоохранительных органах. Информацию активно обсуждали в сети харьковские журналисты. Они поддерживали Тимошко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Тимошко, который с 24 февраля 2022 года был начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области, больше не занимает эту должность.".