«Занимаю другую должность». Тимошко больше не начальник ГУНП Харьковщины
Владимир Тимошко, который с 24 февраля 2022 года был начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области, больше не занимает эту должность.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Тимошко отметил, что с сегодняшнего дня, 9 ноября, занимает другую должность в системе Нацполиции.
«24.02.2022 я ехал в свой родной город по единым приказам президента Украины и руководства МВД, НПУ – «удержать Харьков» и этот приказ, вместе со всеми силами обороны и полицейскими гарнизона, я выполнил. Счет на табло. Мне не стыдно ни за одну минуту работы, ни за один день войны и ни одно принятое решение. Имел честь возглавлять лучший в мире коллектив полиции. И этим горжусь. Уровень уважения жителей Слобожанщины к полиции этому подтверждение. Уверен, что так будет и дальше. Оставляю за собой полностью дееспособное, боевое подразделение, которое точно выполнит свои функции. Звбираю с собой заработанную (я считаю) частицу железобетона, а также частицу уважения к полиции, уважение друзей, собратьев, с которыми бок о бок прошло это сверхсложное время и память, о тех, кого с нами уже нет», — написал Тимошко.
Он также поблагодарил всех побратимов, руководство государства, МВД, НПУ за поддержку.
«Далее план такой: работа, победа в войне. Всё будет Украина. Честь имею», — добавил Тимошко.
Напомним, ранее информацию о том, что начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко собираются уволить подтвердил МГ «Обьектив» источник в правоохранительных органах. Информацию активно обсуждали в сети харьковские журналисты. Они поддерживали Тимошко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гунп, должность, начальник, тимошко, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 09:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Тимошко, который с 24 февраля 2022 года был начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области, больше не занимает эту должность.".