Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре

Харьковскую областную прокуратуру 18 февраля возглавил новый начальник — Юрий Папуша из Днепропетровской области.

Слухи о смене руководства в Харьковской областной прокуратуре ходили с утра 18 февраля. Но имя преемника действующего прокурора Харьковской области никто не озвучивал.

Вечером 18 февраля пресс-служба Харьковской областной прокуратуры официально подтвердила кадровые изменения в руководстве ведомства.

«С 18 февраля 2026 года руководителем Харьковской областной прокуратуры назначили Юрия Папушу», — прокомментировала спикер областной прокуратуры Валерия Чирина.

Ранее Юрий Папуша руководил Днепропетровской областной прокуратурой.

Предшественника Юрия Папуши Амила Омарова на должность руководителя Харьковской облпрокуратуры назначили 1 июля 2025 года. На своей должности Омаров пробыл чуть менее 7 месяцев.

