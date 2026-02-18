Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Харьковскую областную прокуратуру 18 февраля возглавил новый начальник — Юрий Папуша из Днепропетровской области.
Слухи о смене руководства в Харьковской областной прокуратуре ходили с утра 18 февраля. Но имя преемника действующего прокурора Харьковской области никто не озвучивал.
Вечером 18 февраля пресс-служба Харьковской областной прокуратуры официально подтвердила кадровые изменения в руководстве ведомства.
«С 18 февраля 2026 года руководителем Харьковской областной прокуратуры назначили Юрия Папушу», — прокомментировала спикер областной прокуратуры Валерия Чирина.
Ранее Юрий Папуша руководил Днепропетровской областной прокуратурой.
Предшественника Юрия Папуши Амила Омарова на должность руководителя Харьковской облпрокуратуры назначили 1 июля 2025 года. На своей должности Омаров пробыл чуть менее 7 месяцев.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: начальник, Харьковская областная прокуратура, Юрий Папуша;
