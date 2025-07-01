Официально: в прокуратуре Харьковщины — новый начальник, каковы его достижения

Назначение Амила Омарова на должность руководителя Харьковской облпрокуратуры подтвердили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что Омаров последние девять лет занимал руководящие должности в органах прокуратуры, в частности, с 2021 года возглавлял Шевченковскую окружную прокуратуру Харькова.

«Во время работы руководителем окружной прокуратуры в фокусе прокурора находились резонансные и социально чувствительные уголовные производства, среди которых — разоблачение фактов коррупции и завладения бюджетными средствами в условиях военного положения; расследование особо тяжких преступлений против половой свободы в отношении малолетних; системная работа в сфере защиты государственных интересов, результатом которой стало предупреждение хищения более 300 миллионов гривен бюджетных средств, возвращение земель обороны стоимостью более 22 миллиардов гривен, более 500 зарегистрированных уголовных производств и собранных доказательств вооруженной агрессии РФ против Украины и совершенных РФ военных преступлений», — проинформировали в пресс-службе.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, Омаров имеет достаточный стаж и опыт для занятия руководящей должности в областной прокуратуре.

«Кандидатура назначалась исключительно с учетом профессиональных качеств, опыта и соответствия законодательным критериям — после соответствующей рекомендации Совета прокуроров Украины», — добавили в пресс-службе.

О том, что руководителем Харьковской областной прокуратуры должен стать Амил Омаров сегодня, 1 июля, сообщил проект «Схемы». В качестве подтверждения издание опубликовало приказ генпрокурора Украины Руслана Кравченко от 30 июня. В нем отмечается, что основаниями для назначения Омарова является заявление от него самого и рекомендация Совета прокуроров Украины от 30.06.2025. Омаров назначен на должность руководителя облпрокуратуры со 2 июля сроком на пять лет.

Как пишут «Схемы», Омаров недавно среди других боролся за кресло директора Бюро экономической безопасности, однако не победил в конкурсе. Журналисты обратили внимание, что в своей научной работе, опубликованной в 2017 году, он восемь раз упомянул фамилию Олега Татарова и отдельный блок посвятил РФ.

Также напомним, 25 октября 2024 года пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении. Среди них был начальник Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Его обязанности исполняет заместитель Владимир Лымарь.

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